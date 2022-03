Playboy-Model verdient Geld mit Treuetests: Sie schreibt Männer über Instagram an

Carolina Lekker wohnt zwar in Barcelona, war aber kürzlich auf dem Cover der afrikanischen Ausgabe des Playboy zu sehen. Doch nicht erst seit diesem Cover-Auftritt ist das Model mit 500.000 Instagram-Followern eine Berühmtheit. Denn als Model scheint sie schon eine ganze Weile recht erfolgreich unterwegs zu sein.

Lekker ist seit geraumer Zeit so erfolgreich unterwegs, dass sie eine ganz eigene Geschäftsidee betreiben kann. So berichtet der englische „Daily Star“, dass sie die Freunde von Frauen auf ihre Treue testet. Bis zu rund 1700 Euro verlangt sie dafür angeblich. Bleiben die Männer ihren Frauen allerdings treu, gibt es das Geld zurück. Springen die Herren drauf an, bleibt das Geld im Besitz des Models.

Ihre Vorgehensweise legte Lekker gegenüber dem Blatt dar: „Ich kontaktiere sie zuerst auf Instagram und warte, bis sie antworten. Ich unterhalte mich so lange, bis das Gespräch heißer wird. Wenn er sich nach vielen Gesprächen mit mir treffen will, bekomme ich das Geld und er besteht den Treuetest nicht.“ So soll sie laut eigener Angaben bereits knapp 9000 Euro verdient haben. Das Geld investiere sie gleich in Schönheitsoperationen, wie es weiter heißt.

Im Vergleich zu ihren sonstigen Investitionen in ihren Körper sind das allerdings Peanuts. Lekker soll sich bereits vier Nasenoperationen unterzogen haben – Gesamtkostenpunkt: 134.000 Euro. Zudem habe sie bereits Fettabsaugungen, Haarverlängerungen und Gesichtsbehandlungen über sich ergehen lassen.

Allerdings geriet der Versuch mit den blondierten Haaren zu einem kleinen Eigentor. Nicht nur, dass Trolle im Internet versuchten, ihr die Sache madig zu machen: Sie wurde auch der kulturellen Aneignung bezichtigt und rassistisch angegangen. Inzwischen sind die Haare aber wieder naturfarben. Und so lange es ihr Geschäft mit den Treuetests nicht beeinträchtigt, wird sie sicher weiter fleißig im Auftrag anderer Frauen flirten.

