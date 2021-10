Wenn man denkt, man hat alles gehört, kommt eine Geschichte wie diese! Instagram-Model Genie Exum wurde in New York festgenommen, nachdem sie auf ihren Freund eingestochen hat. Nachdem sie sich vor Gericht verantworten musste, gab es von ihr dann einen Werbeblock. Über ihre Prioritäten kann man also diskutieren.

Wie die „New York Post“ berichtet, ereignete sich der Vorfall am Montagabend. Exum und ihr Freund Francis Amor, der ebenfalls als Model tätig ist, haben sich offenbar zuvor gestritten. Diese Auseinandersetzung eskalierte, als sich Exum ein Messer schnappte und zweimal auf ihn einstach.

>> Diese 25 Instagram-Models solltet ihr unbedingt kennen <<

Einmal erwischte es den Freund im Arm und dazu gab es noch einen Einstich in seinem Rückenbereich. Daraufhin eilte Amor in die Lobby hinunter, um Hilfe zu suchen. Dort rief ein Mitarbeiter des Apartment-Blocks, in dem die beiden unterkommen, die Polizei.

Eyes closed b/c I’m thinking of you pic.twitter.com/ozawKbNVcH — Genie (@genieexum) September 27, 2021

Wenig später wurde das Model festgenommen und dem Haftrichter in Manhattan vorgeführt. Währenddessen wurde Amor in ein Krankenhaus gebracht und dort genäht. Eigentlich hätte Exum eine fünfstellige Summe aufbringen müssen, um auf Kaution auf freien Fuß zu kommen. Allerdings entschied sich das Opfer dazu, davon abzusehen, Anzeige zu stellen.

Dadurch kam Exum auf freien Fuß. Allerdings war von Reue keine Spur, als sie das Gerichtsgebäude verließ. Stattdessen machte sie Reportern, die vor Ort waren, erst einmal auf ihren OnlyFans-Account aufmerksam und hatte sogar die Ruhe, ihnen den Namen zu buchstabieren.

I wish you were in Colombia with me pic.twitter.com/0AEqbukUut — Genie (@genieexum) May 27, 2021

Das Gericht verhängte eine einstweilige Verfügung gegen die 22-Jährige – sie darf sich dem Mann, mit der sie zumindest bis vor diesem Vorfall liiert war, nicht nähern. Wie es um den Beziehungsstatus der beiden steht, ist ohnehin unbekannt.

>> 22 und auf Instagram schon ein Star – wird Markus Söders Tochter Gloria jetzt Top-Model? <<

Den Beamten in New York dürfte Exum schon vorher bekannt gewesen sein. Denn zuletzt sorgte sie damit für Schlagzeilen, dass sie vor einem Polizeiauto ihre Brüste entblößte und das Ganze daraufhin auf Social Media postete.

>> TikTok, OnlyFans und co.: Frau mit Bart wird zum Internet-Star – viele Männer sind begeistert <<