Frau in Istanbul auf offener Straße mit Samurai-Schwert getötet

In der Türkei hat ein weiterer und besonders brutaler Frauenmord für großes Aufsehen gesorgt. Die Nachrichtenagentur „Demirören Haber Ajansi“ veröffentlichte am Freitag Fotos, die den Täter dabei zeigen, wie er mit einem Samurai-Schwert bewaffnet durch Istanbul läuft.

Kurze Zeit später griff er am Mittwoch auf offener Straße eine 28-Jährige an. Die Architektin erlag später in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Der Täter wurde mittlerweile festgenommen.

28-year-old architect #BaşakCengiz was killed on Istanbul street by a man w/ samurai sword.

In the defense of the murderer, he said: “It’s easier to kill a woman. I don’t know the victim…After seeing her I walked after her, took the sword out of my bag & stabbed her 4 times.“ pic.twitter.com/aYU9XHQJao

