Dirty for life! Warum sich der schmutzigste Mann der Welt seit über 65 Jahren nicht wäscht

Wer nach einem Festival mehrere Tage nicht geduscht hat, kennt das Gefühl. Der Körper schreit nach einer Reinigung. Es riecht unangenehm an manchen Körperstellen, an anderen juckt es übermäßig. Die erholsame Grundreinigung nach durchgefeierten Tagen kann schon ein kleines Jahreshighlight sein.

Den iranischen 87 Jahre alten Amou Haji kann man damit aber nicht überzeugen. Denn der Senior hält wahrscheinlich den zweifelhaften Rekord des dreckigsten Menschen der Welt. Seit über 65 Jahren hat er kein Wasser mehr an sich herangelassen. Damit wurde der Mann, der in einem kleinen Dorf lebt, bei bereits vor Jahren zur Berühmtheit.

Sauberkeit würde ihn krank machen, so sein Gedanke. So viel Dreck er auf der Haut besitzt, so wenig kann er im Leben sein Eigen nennen. Denn seine Habe besteht aus nichts anderem als dem, was er am Leibe trägt. Er hat einen kleinen Ziegelbau als Behausung, die er aber auch nur hat, weil ihm Leute aus Mitleid dieses Haus errichteten.

Amou Haji is an 87-year-old man and he hasn’t taken a bath in 67 years. He resides in Dejgah which is a village in the Kermanshah province of Iran. He also looks like the Biblical Moses who fell down a chimney. He is always covered in ash and dirt. pic.twitter.com/bBxq7iIOFn

— ALREADY BROKEN🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧 (@lalashelbyy) January 22, 2021