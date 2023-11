Zum allerletzten Mal „Wetten, dass..?“: Diese Gäste wird Thomas Gottschalk begrüßen

Es gibt wohl kaum eine TV-Persönlichkeit, die die vergangenen 50 Jahre dermaßen geprägt hat, wie Thomas Gottschalk. 73 Jahre ist der ehemalige Radio-Moderator inzwischen alt. Doch von „alt“ kann eigentlich keine Rede sein, denn der ewig jung anmutende Moderator macht einfach immer weiter.

Doch irgendwann gehen auch die schönsten Dinge zu Ende. Im Fall von „Wetten, dass …?“ gleich mehrmals, denn die Samstagabendshow wurde bereits mehrfach wiederbelebt. Am 25. November aber soll endgültig Schluss sein. Sowohl für die Show als auch für Gottschalk als Moderator.

Namhafte Gäste aus dem Sport, Funk und Fernsehen verabschieden „Wetten, dass..?“

Für das große Happening in Offenburg hat das ZDF keine Kosten und Mühen gescheut und ein letztes Mal eine ganz exquisite Gästeliste erstellt, die der Sender nun veröffentlicht hat. Bereits bekannt waren aus Gottschalks Podcast „Die Supernasen“ die Gäste Helene Fischer, Cher und Shirin David.

>> „Promi Big Brother“-Kandidaten 2023: Diese Promis sorgen für Zündstoff! <<

Die weiteren Stars sind nicht weniger schillernd. So geben Take That mit Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald ein Stelldichein und präsentieren einen Song aus dem neuen Album „This Life“. Ebenfalls dabei sind die Schauspieler Matthias Schweighöfer, Stefanie Stappenbeck und Jan Josef Liefers.

Das war aber noch nicht alles. Denn aus dem Sport nehmen Ex-Fußballer Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović, ehemalige Weltranglistenerste im Tennis, auf der Couch Platz. Den Job der Backstage-Moderatorin übernimmt bei der letzten Show die Influencerin Lena Mantler.

Außenwette aus der Schweiz, ein Gabelstapler, ein Skateboard und Krähen

Daneben wird es natürlich auch wieder spannende Wetten und die berühmte Außenwette geben. Diese wird von Comedienne Hazel Brugger aus der Schweiz begleitet. Des Weiteren werden Michelle Chevalier und Antonia Fleig auf einen Gabelstapler zu sehen sein und Horst Freckmann zeigt seine Expertise bei Krähenrufen.

>> Start „Dschungelcamp“ 2024 – mit Elton? Die Kandidaten-Gerüchteküche brodelt <<

Zu guter Letzt will sich der 14 Jahre alte Österreicher Felix Mayr beweisen. Seine Wetter soll eine Kombination aus „Kraft, Präzision und einem Skateboard“ sein, wie der Sender mitteilt.

Wer die Sendung verpasst, hat noch die Möglichkeit, dies in der Mediathek nachzuholen. Dort sind auch drei Dokumentationen zu Deutschlands beliebtester Samstagabendshow zu finden.