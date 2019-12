Als „Sissi“ wurde Romy Schneider weltberühmt. Auch heute ist ihre Interpretation der österreichischen Kaiserin Elisabeth für viele TV-Zuschauer gerade in der Weihnachtszeit immer noch ein absolutes Muss.

In insgesamt drei Filmen zieht Schneider uns gemeinsam mit Karlheinz Böhm als Kaiser Franz Joseph in ihren Bann. Am 21. Dezember 1955 wurde „Sissi“ im Wiener Apollo-Theater uraufgeführt – einen Tag später feierte der Film in Deutschland Premiere. Ein Jahr später wurde „Sissi, die junge Kaiserin“ veröffentlicht, ehe 1957 „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“ über die Bildschirme flimmerte.

Alle drei Filme feierten große Erfolge und sind bis heute unglaublich beliebt, besonders zur Weihnachtszeit. Auch 2019 lässt die ARD es sich daher nicht nehmen, uns mit ihnen zu beglücken. Aber auch „Sky“ strahlt die „Sissi“-Streifen aus.

„Sissi“ zu Weihnachten im TV – die Termine

In diesem Jahr laufen die „Sissi“-Filme an folgenden Terminen:

Mittwoch, 25. Dezember 2019, 15 Uhr (Das Erste): „Sissi“

Mittwoch, 25. Dezember 2019, 16.40 Uhr (Das Erste): „Sissi, die junge Kaiserin“

Donnerstag, 26. Dezember 2019, 15.55 Uhr (Das Erste): „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“

Für alle, die den Pay-TV-Sender „Sky“ abonniert haben, ist die Terminauswahl ein wenig größer. Auf „Sky Cinema Nostalgie“ laufen die Filme an folgenden Tagen:

Dienstag, 24. Dezember 2019, 20.15 Uhr: „Sissi“

Mittwoch, 25. Dezember 2019, 18.25 Uhr: „Sissi“

Mittwoch, 25. Dezember 2019, 20.15 Uhr: „Sissi – Die junge Kaiserin“

Donnerstag, 26. Dezember 2019, 16.35 Uhr: „Sissi“

Donnerstag, 26. Dezember 2019, 18.25 Uhr: „Sissi – Die junge Kaiserin“

Donnerstag, 26. Dezember 2019, 20.15 Uhr: „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“

„Sky“-Kunden können die „Sissi“-Filme auch über den Streamingdienst „Sky Go“ sehen, für den es auch eine entsprechende App gibt.

Ihr sucht weitere TV-Highlights an den Feiertagen? Dann seid ihr hier genau richtig. Wir haben noch mehr TV-Höhepunkte für euch zusammengestellt.

Hier erfahrt ihr, wann und wo „Ein Herz und eine Seele“ (auch bekannt als „Ekel Alfred“) an den Weihnachtstagen im TV läuft.

Hier seht ihr, die TV-Sendetermine von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ an Weihnachten.

Hier gibt es die Übersicht für die Ausstrahlung von „Dinner for One“ an Silvester.