Nach „Grill den Henssler“-Staffel: TV-Starkoch Steffen Henssler kündigt lange Pause an

In seiner Vox-Show „Grill den Henssler“ zeigte Steffen Henssler in den vergangenen Wochen, was in ihm steckt. Denn der 50-Jährige ist nicht nur ein hervorragender Koch, sondern auch ein echter Entertainer. Zudem betreut er seine eigene Fast-Food-Kette „Ahoi“ und wird in den kommenden Wochen noch in weiteren TV-Shows zu sehen sein.

Doch danach will der TV-Koch erst einmal eine Pause einlegen. „Nichts machen, außer rumeiern, rumhängen und an mir selber rumspielen“, erklärte Henssler selbstironisch in der „TV Spielfilm“. Drei Monate soll die Pause dauern, um die Akkus wieder aufzuladen und neue Kraft zu tanken. Schließlich sei er nicht mehr der jüngste, erklärte er auch „Grill den Henssler“-Moderatorin Laura Wontorra.

Henssler verschwindet in seiner Auszeit nicht aus dem TV-Programm

Allzu viel dürften Zuschauer und Fans von Hensslers Auszeit aber nicht mitbekommen. Denn am kommenden Wochenende steht zunächst das Staffelfinale von „Grill den Henssler“ in der Magdeburger Open-Air-Arena an. Dann tritt der Star-Koch gegen Schauspieler Sven Martinek, Moderator Jan Köppen und Comedian Tahnee an.

Am 24. September wird es dann auch eine weitere Folge „Mälzer und Henssler liefern ab“ mit seinem geschätzten Kollegen und Freund Tim Mälzer geben. Auch diese Show wird bei Vox übertragen. Zu guter Letzt wird der TV-Koch auch bei einer Folge „Die Höhle der Löwen“ zu Gast sein und seine Idee pitchen, wann ist jedoch noch nicht bekannt.