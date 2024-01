„Promi-Darts-WM“ 2024 in Düsseldorf – Fotos der schrägsten Fan-Outfits

Nach der Darts-WM ist vor der „Promi-Darts-WM“ 2024: Das was, das „Ally Pally“ in London kann, kann Düsseldorf auch – und das schon zum sechsten Mal! Traditionell steckt dahinter nicht nur ein Sportevent, sondern auch eine große Party. Denn zu wenig Bier floss an diesem Abend, geführt von Taff-Moderator Christian Düren und kommentiert von Elmar Paulke, nicht.

Wie es sich für ein Live-Darts-Event gehört, präsentierten sich die Fans auch dieses Mal in den ausgefallensten Kostümen. Wir haben Fotos der schrägsten Outfits zusammengestellt!

„Promi-Darts-WM“: Alle Gewinner, Promis und Termine – alle Infos zum Event in Düsseldorf findet ihr hier.

„Promi-Darts-WM“ 2024 in Düsseldorf: Eko Fresh gewinnt mit „Pikachu“

Tausende Fans pilgerten am Samstagabend (6. Januar) ins Maritim Hotel in Düsseldorf, um Promis rund um Verona Pooth, „Knossi“ und Jürgen Milski beim Darten anzufeuern. Doch sie spielten nicht alleine: An ihrer Seite waren die Top-Profis der aktuellen Darts-Szene – darunter der amtierende Weltmeister Luke Humphries.

Wer spielte mit wem? Das waren Profi-Promi-Duos bei der WM 2024:

Chris Tall und Peter „Snakebite“ Wright

Jens Knossalla und Michael „Mighty Mike“ van Gerwen

Verona Pooth und Gerwyn „The Iceman“ Price

Jürgen Milski und Luke „Cool Hand Luke“ Humphries

Eko Fresh und Ricardo „Pikachu“ Pietreczko

Andrea Kaiser und Michael „Bully Boy“ Smith

Am Ende konnte es jedoch nur einen Sieger geben: Eko Fresh gewann gemeinsam mit seinem Partner Ricardo „Pikachu“ Pietreczko im „501-Modus“.