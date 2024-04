„NDR Talk Show“: Gäste und Themen am Freitag, 19. April 2024

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Die nächste Ausgabe läuft am Freitag, 12. April 2024, um 22 Uhr im NDR. Als Moderations-Team sind Bettina Tietjen und Guido Maria Kretschmer in der Show aus Hamburg dabei.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am Freitag, 19. April 2024

Mike Krüger , Entertainer

, Entertainer Jens-Olaf Nuckel , Architekt

, Architekt Ilka Bessin , Komikerin und Moderatorin

, Komikerin und Moderatorin Emilio Sakraya , Schauspieler und Sänger

, Schauspieler und Sänger Diana Körner , Schauspielerin

, Schauspielerin Marina Weisband , Psychologin und Autorin

, Psychologin und Autorin Tamara Schenk , Schlaganfall-Betroffene

, Schlaganfall-Betroffene Barbara Wentzel, Vereinsgründerin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am Freitag, 19. April 2024

Im Jahr 1974 wird der Neue Elbtunnel nach mehr als sechs Jahren Bauzeit fertiggestellt. Mehrere hundert Arbeiter sind am Bau beteiligt. Einer von ihnen ist Mike Krüger, der zu dieser Zeit Architekt werden will und noch weit entfernt ist von seiner Karriere als bis heute gefeierter Entertainer. Seine Lehrzeit verbringt er zusammen mit Jens-Olaf Nuckel, der damals genau wie Krüger in Quickborn bei seinen Eltern wohnt. In ihrer gemeinsamen Elbtunnel-Zeit sind die beiden Freunde für die Ewigkeit geworden.

Jens-Olaf Nuckel erfüllt sich später Mike Krügers Berufswunsch und arbeitet bis heute als Architekt. Mit welchem Gefühl die beiden heute durch den Tunnel fahren, was sie über die Zeit als Betonbauer gelernt haben und was ihre Männerfreundschaft ausmacht, erzählen Mike Krüger und Jens-Olaf Nuckel in der NDR Talk Show.

Vor 20 Jahren schlüpft die heutige Komikerin Ilka Bessin aus Luckenwalde in einen rosa Jogginganzug, setzt sich ein Krönchen auf und wird zur Comedy-Figur „Cindy aus Marzahn“. Im „Quatsch Comedy Club“ beginnt ihre kometenhafte Karriere. Zuvor arbeitet sie als Köchin, Kellnerin, Animateurin eines Kreuzfahrtschiffs und ist vier Jahre lang arbeitslos. Sie kennt das Leben mit allen Höhen und Tiefen. Zwölf Jahre lang spielt sie sich von kleinen Bühnen bis zum Broadway und beschließt 2016 den rosa Jogginganzug in den Schrank zu hängen. Als Ilka Bessin moderiert sie verschiedene Formate, soziale Themen liegen ihr am Herzen und sie bringt ein Comedy- Programm als Ilka Bessin auf die Bühne. Aber jetzt tut sie es endlich wieder: Zum 20. Jubiläum wird der Jogginganzug aufgebügelt und „Cindy aus Marzahn“ geht wieder auf Tour. Alle malen schwarz, sie sieht die Zukunft Pink!

Dieser Mann wird bereits im Teenie-Alter Deutscher Meister im Karate und kämpft sich auch danach überaus erfolgreich durch das Mediengeschäft: Emilio Sakraya schafft seinen filmischen Durchbruch im Jahr 2014 mit „Bibi und Tina“ und sahnt danach Rolle um Rolle ab. Seine Performance in Werken wie „4 Blocks“ oder „Rheingold“ bringt ihm im Jahr 2022 die Auszeichnung als European Shooting Star ein. Der Berliner ist darüber hinaus als Musiker ein Star: 2024 erscheint sein drittes Album und ein Teil von „Sing meinen Song“ wird er ebenfalls sein. Wie ihm Musikmachen im Leben hilft, welche Kenntnisse aus der Waldorfschule für ihn heute noch von Bedeutung sind und wie er an die Sommer in Marokko als Jugendlicher zurückdenkt, erzählt der 27-Jährige in der NDR Talk Show.

Seit sechs Jahrzehnten ist diese Frau im Dauereinsatz: Diana Körner feiert zunächst am Theater große Erfolge, bevor sie auch im Film und Fernsehen durchstartet und dabei keinen Klassiker auslässt: Von „Der Alte“ über „Liebling Kreuzberg“ bis „Forsthaus Falkenau“. Die Mutter von Lara Joy Körner, die heute ebenfalls Schauspielerin ist, wird zu einer der beliebtesten Darstellerinnen in Deutschland. Seit sieben Jahren bereichert sie auch die ARD Erfolgsserie „WaPo Bodensee“, einen der schönsten Drehorte ihrer Karriere, wie sie sagt. Über die neuesten Fälle am Bodensee, wie sie an ihre Dreharbeiten in Hollywood zurückdenkt und in welche Zeit sie gerne noch einmal zurückreisen würde, erzählt Diana Körner in der NDR Talk Show.

Marina Weisband, geboren 1987 in der Ukraine, ist Diplom-Psychologin und war von Mai 2011 bis April 2012 politische Geschäftsführerin der Piratenpartei. Mittlerweile engagiert sie sich bei den Grünen in den Themenbereichen Digitalisierung und Bildung. Seit 2014 leitet sie hauptberuflich das Schülerbeteiligungsprojekt „aula“. Ihrem Lebensthema – Demokratieförderung und Bildung – widmet sie sich auch in ihrem Buch „Die neue Schule der Demokratie“. Denn: „Demokratie darf kein Luxus sein. Sondern Grundlage von allem – in unseren Schulen und in unserer Gesellschaft. Dafür werde ich kämpfen wie eine Löwin“, sagt die Mutter einer Tochter.

Tamara Schenk ist eine junge Schlaganfall-Betroffene, die ihren Weg zurück ins Leben auf Instagram teilt, um anderen Betroffenen Zuversicht zu geben.

Die meisten denken bei Schlaganfall-Patienten an Menschen höheren Alters. Dabei betreffen 15 Prozent der jährlich 270.000 Schlaganfälle in Deutschland Personen unter 55 Jahren. Eine davon ist Tamara Schenk. Sie erleidet 2021 einen Schlaganfall – mit einem Alter von Anfang 30. Für die junge Frau beginnt die wohl größte Herausforderung ihres Lebens, mit einer Körperhälfte, die sie nur noch zu 45 Prozent spürt. Aber Tamara kämpft, lernt wieder gehen, essen, sprechen und teilt ihre Erfahrungen auf Instagram – auch um anderen Mut zu machen.

Mit ihrem Verein „Haus für morgen“ bietet Barbara Wentzel Schlaganfall-Betroffenen einen begleiteten Start in ein neues Leben.

Ebenso wie Barbara Wentzel. Als ihr Mann Henrik nach einem Hirninfarkt mit 55 zum 24/7-Pflegefall wird, entschließt sie sich, eine Einrichtung zu gründen, die Menschen wie Henrik und Tamara zurück ins Leben hilft. Der „Haus für morgen e.V.“ ist seit 2020 Hamburgs erste Wohngemeinschaft für jüngere Schlaganfall-Betroffene. Gemeinsam wollen Barbara Wentzel und Tamara Schenk über das Thema Schlaganfall und die enormen Lebensveränderungen, auch für Angehörige, aufklären.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 20. April 2024, 1.20 Uhr (NDR)

Samstag, 20. April 2024, 14 Uhr (hr)

Montag, 22. April 2024, 2.25 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

NDR-Talkshow zum letzten Mal mit Moderator Johannes Wimmer

Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wurde somit neben Bettina Tietjen Gastgeber der „NDR Talk Show“. Im November erklärte er in einer Mitteilung seinen Abschied: „Unterhaltung kann Herzen berühren und Verständnis fördern. Das ist eine Aufgabe, die ich mit großer Freude wahrgenommen habe. Unterhaltung macht Spaß, mein Lebensinhalt und meine Passion ist aber die Medizin.“

Eine gute Nachricht: Im Rahmen des Best of „NDR Talk Show und 3nach9 – Das Beste aus 2023“ wird er noch einmal gemeinsam mit Bettina Tietjen, Barbara Schöneberger, Hubertus Meyer-Burckhardt, Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo zu sehen sein. Das Best of läuft am 29. Dezember 2023.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wurde somit neben Bettina Tietjen Gastgeber der „NDR Talk Show“, nach dem 17. November entscheidet sich der Moderator allerdings für eine einjährige Auszeit, um sich der Medizin zu widmen.

Aminata Belli übernimmt seit Herbst 2023 hin und wieder die Moderation der „NDR“-Talkshow. Die 31-Jährige ist Fernsehmoderatorin, Reporterin und Influencerin. Bekannt ist sie außerdem aus der jungen NDR Talk Show „deep und deutlich“, die sie gemeinsam mit Louisa Dallert moderiert.

Auch Anja Reschke ist als Moderatorin der NDR Talkshow bekannt: Seit Anfang 2024 moderiert sie hin und wieder die Ausgaben, bekannt ist sie unter anderem durch ihre Sendung „Reschke“ im ARD.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

