Nach Ende von „Bauer sucht Frau“: Hannes und Annika sind nun ein Paar

Manche Paare lernen sich über Freunde, manche über die Arbeit kennen. Annika und Hannes hingegen brachten mehrere Umwege zueinander: Auf der Suche nach Liebe nahmen die beiden an der vergangenen Staffel der Dating-Show „Bauer sucht Frau“ teil. Als Pärchen kamen die Kandidaten während der Show jedoch nicht zusammen. So bewarb sich die Rheinland-Pfälzerin für Patrick, während der Landwirt aus Bayern seine Hofwoche mit Jenny verbrachte.

Doch das Schicksal wollte es anders und so bahnten sich zwischen den beiden Kandidaten nach ihren Liebespleiten bei „Bauer sucht Frau“ doch noch ein Flirt an. Ihre Beziehung wollen Annika und Hannes nun nicht mehr länger verheimlichen und machten sie daher in den sozialen Netzwerken öffentlich.

„Bauer sucht Frau“: Paar macht seine Liebe bei Instagram öffentlich

Hannes veröffentlichte auf seinem Instagram-Account mehrere Pärchenbilder mit seiner neuen Geliebten. Eines davon versah der junge Landwirt mit dem Hashtag „traumfrau“, ein anders mit „love“. „Ich freue mich auf alles, was kommt“, kommentierte Annika das Liebesbekenntnis ihres neuen Partners.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Promiflash (@promiflash)

In der Storyfunktion des Online-Dienstes verriet der Schafzüchter zudem, dass sich die beiden Turteltauben derzeit jeden Tag sehen und bereits seit zwei Monaten ein festes Paar sind. Zum Liebesglück der beiden soll es dabei nach der Sendung gekommen sein: Hannes soll von seinen Show-Kollegen Carolin und Stephan an seinem Geburtstag besucht worden sein. Mit im Schlepptau war an jenem Tag Annika. Der Rest der romantischen Story ergab sich dann wie von selbst.

>>Nach dem „Bauer sucht Frau“-Finale 2023: Die schönsten Fotos der frisch verliebten Paare<<

Hannes betonte in den sozialen Medien auch, dass er sehr glücklich mit Annika sei. „Wir wohnen schon zusammen […] Wenn es passt, dann passt es“, erklärte der 24-Jährige. Für ihren Geliebten ließ Annika ihre Heimat Rheinland-Pfalz zurück und zog auf Patricks Hof nach Bayern.