Kultserie „Köln 50667“ wird nach elf Jahren eingestellt: Das ist der Grund!

Am 7. Januar 2024 feiert die TV-Serie „Köln 50667“ ihr elfjähriges Jubiläum, doch nach Feiern ist den Fans nach dieser Meldung sicher nicht: Die täglich im Vorabendprogramm von RTL2 ausgestrahlte Soap wird eingestellt. Die letzte Folge soll im Frühsommer 2024 laufen.

Was Beverly Hills kann, das kann Kölle schon lange: Inspiriert von „Beverly Hill, 90210“ trat auch die passende Serie zur Domstadt selbstbewusst mit Postleitzahl im Namen auf. Dabei setzte man auf das Erfolgsmodell von „Berlin – Tag & Nacht“: Möglichst nah am Leben, möglichst jung, weltoffen und natürlich mitten am Herzschlag der Szene. Und so wurde auch „Köln 50667“ zur Erfolgsserie, die jährlich mehrere Millionen junge Zuschauer vor die Fernseher fesselte. Bis der Umschwung kam.

Spätestens seit 2022 sinken die Quoten der TV-Serie immer weiter ins Bodenlose, jetzt zieht der Sender die Reißleine. Bereits Anfang des Jahres war die Aktion „Neue Gesichter, neue Geschichten, neue Welten“ zur Rettung der Serie denkbar schlecht bei den Fans angekommen, die kaum noch jemanden wiedererkennen. „Selbst Schuld“ heißt es in einem der Instagram-Kommentare, „Ihr habt alle guten Schauspieler rausgeschmissen!!“ – eine Meinung, der sich viele anschließen.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Serie nicht nur im linearen Fernsehen, sondern eben vor allem auch online eine Existenzberechtigung verdient: Instagram-Nutzer Danny Liedtke sahnt mit seinem Posting über 500 Likes ab, in dem er klar stellt: „Bei RTL + ist Köln 50667 noch in den Top 10! Auf YouTube sind die Aufrufzahlen auch noch ganz solide! Dass das lineare Fernsehen veraltet ist und die Jugend mehr auf das Internet schaut ist doch normal!“ Zudem hofft er: „Lasst Köln 50667 online weiterleben, denn bevor Köln 50667 im Fernseher war, sind wir auch online gestartet.“

Immerhin gibt es tatsächlich ein Trostpflaster für alle Fans. Die Macher hinter den Kulissen verraten: „Wir drehen aktuell noch neue Folgen, ihr habt also noch zahlreiche Sendestunden mit euren Lieblingen von „Köln 50667″! Die letzte Episode wird voraussichtlich im Frühsommer ausgestrahlt. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr uns bis zum Ende begleitet.“ Dass es dazu kommen wird, dürfte bei den gemischten Fühlen seitens der Fans aber zumindest fraglich sein.

Köln 50667: Das war die erste Folge

Am 7. Januar 2013 wurde die erste Folge von „Köln 50667“ im Fernsehen ausgestrahlt. Bei dieser Zusammenfassung können garantiert viele Fans in besten Erinnerungen schwelgen:

Köln: Weltoffenheit, Toleranz, Humor, Szeneclubs, Musik- und Kunst-Events – all das macht die Rheinmetropole aus. Es ist die perfekte Stadt für Alex´ Bar, die der Biker vor einem Jahr eröffnet hat. Die junge Bar-Crew ist für ihn wie eine Familie, in der es neben Sympathie und echte Liebe auch Eifersucht und Streit gibt. Aber gemeinsam meistern sie jede Krise.

Vor einem Jahr hat Biker Alex sich seinen Traum erfüllt und in der Kölner Innenstadt die „Kunstbar“ eröffnet. Die Crew der Bar ist – so unterschiedlich ihre Mitglieder auch sind – zu einer Familie zusammengewachsen. Sie alle sind eng mit Köln verbunden und machen die Domstadt auf eine völlig neue Art erlebbar. Da gibt es den coolen Womanizer Diego, der verunsichert ist, weil er zum ersten Mal echte Gefühle für eine Frau empfindet oder die attraktive Kellnerin Joleen, die das Leben in vollen Zügen genießt und den Männern den Kopf verdreht oder den vermeintlich harten Barbesitzer Alex mit dem weichen Kern, der um seine große Liebe kämpfen muss.

Doch ihr Zusammenhalt wird auf eine harte Probe gestellt, als Powerfrau Meike aus Berlin nach Köln kommt, um mit Alex ein neues Leben zu beginnen. Nicht nur Alex‘ Ex-Freundin Sam, auch seine Freunde und Tochter Anna sind irritiert und alles andere als begeistert von der Neuen in ihrer Runde. Sie schließen sich gegen Meike zusammen. Kann die taffe Blondine sich gegen die eingeschworene Clique durchsetzen oder zerplatzt ihr Traum von einem Neuanfang in der Rheinmetropole?