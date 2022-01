„Kölner Treff“ heute: Die Gäste und Themen am 14. Januar

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 14. Januar 2022 gibt es wieder eine Ausgabe des „Kölner Treff“. Bettina Böttinger führt als Moderatorin von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr durch die Sendung im WDR.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 14. Januar:

Thomas Hermanns

Ursula Karven

Oliver Stokowski

Jürgen von der Lippe

Gaby Köster & Beate Bohr

Nicolette Fountaris alias Mademoiselle Nicolette

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 14. Januar:

Mit seinem „Quatsch Comedy Club“ hat er die deutsche Comedyszene geprägt wie kaum ein anderer. Thomas Hermanns entdeckte Stars wie Kaya Yanar und Cindy aus Marzahn und ist auch selbst zu einem geworden. Dass der studierte Theaterwissenschaftler ein Faible für Tanz, Musicals und vor allem für ABBA hat, ist bekannt. Dass er darüber hinaus aber leidenschaftlich gerne nach den Sternen greift und die Astrologie als sein „guilty pleasure“ bezeichnet, wissen die wenigsten. Wie die Sterne 2022 für uns stehen, warum die Welt nicht von Wassermännern regiert wird und Jungfrauen unterschätzt werden, das erfahren wir von ihm im Kölner Treff.

Seit langem arbeitet Ursula Karven erfolgreich als Schauspielerin, vor über 20 Jahren hat sie ihre Erfüllung auch im Yoga gefunden. Im vergangenen Jahr überraschte sie mit einer Petition gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz – unterstützt von der damaligen Justizministerin Christine Lambrecht. Ursula Karven selbst hat als junge Schauspielerin jahrelang sexuelle Belästigung erfahren. Nun hat ihr Aufruf es sogar in den aktuellen Koalitionsvertrag geschafft. Ganz aktuell aber beschäftigt sie sich mit Ritualen und gibt Tipps für die kommenden dunklen Monate. Was sie darüber hinaus mit ihren persönlichen Hausgeistern bespricht, erzählt sie im Kölner Treff.

Auch wenn sein Herz dem Theater gehört, so zeigt der Schauspieler doch immer wieder vor der Kamera vollen Einsatz. Erst kürzlich überzeugte Oliver Stokowski in der Rolle des TV-Kochs und Entertainers Horst Lichter. Wie er zu der Rolle kam, welche Lehren er aus dem in weiten Zügen autobiografischen Fernsehfilm für sich ganz persönlich gezogen hat und was das alles mit seinem Zivildienstjob als Rettungssanitäter zu tun hat, wird Oliver Stokowski am Freitagabend selbst verraten.

Moderator-Urgestein, bekennender Blödelbarde, feingeistiger Chronist! Wer versucht, den mittlerweile 73 Jahre alten Unterhaltungskünstler Jürgen von der Lippe einer bestimmten Kategorie zuzuordnen, stößt schnell an seine Grenzen. Zu seinen großen Leidenschaften zählt die Literatur: Sowohl als Leseratte als auch als Autor von Romanen und Kurzgeschichten ist Jürgen von der Lippe unermüdlich. Sein neuestes Werk sowie eine anstehende Lesereise führen ihn erneut in den Kölner Treff: Hier erfahren wir unter anderem, was eine 5-Euro-Sängerin ist…

Comedy-Legende Gaby Köster hat sich nach einem Schlaganfall zurück ins Leben gekämpft. Sie schreibt Bücher, steht auf der Bühne und wirkt in Fernsehshows mit. Doch sie will noch mehr vom Leben und hat sich vorgenommen, Wünsche und Träume nicht mehr auf die lange Bank zu schieben. Reisen, ungewöhnliche und neue Erfahrungen machen, steht ganz oben auf ihrer persönlichen Wunschliste. Deshalb hat sich Gaby kürzlich mit ihrer Freundin, der Kabarettistin Beate Bohr, auf eine ungewöhnliche Reise durch Südfrankreich begeben. Doch wenn zwei Frauen mit vier Koffern und einem Rollstuhl unterwegs sind, wird es entweder kompliziert oder lustig. Glücklicherweise eint die beiden Komikerinnen der gleiche Sinn für Humor und ihr grenzenloser Optimismus. Die Freundinnen geben Einblicke in ihre besonderen Reiseerfahrungen.

Wenn es um Liebe, Partnerschaft und Sexualität geht, hat Nicolette Fountaris – oder auch Mademoiselle Nicolette – stets eine passende Antwort auf die merkwürdigsten Fragen parat. Die gebürtige Kölnerin spricht als Unternehmerin, Influencerin und Comedienne ganz unzensiert über plastische Chirurgie, Body Positivity und ihre eigene Sexualität. Denn Nicolette möchte als trans Frau für mehr Akzeptanz und Aufklärung sorgen. Wie sie sich selbst gefunden hat, was der „Dirty Donnerstag“ damit zu tun hat, aber auch, warum ihr die gute, alte Hausmannskost so wichtig ist, erzählt sie im Kölner Treff.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 15. Januar, 0.15 Uhr (WDR)

Sonntag, 16. Januar, 10.05 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#timeline" und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee".

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

