„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 24. März

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, den 24. März, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“. Los geht’s zur gewohnten Zeit von 22 bis 23.30 Uhr.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 24. März

Thomas Hermanns , Comedian

, Comedian Marika Kilius , ehemalige Eiskunstläuferin

, ehemalige Eiskunstläuferin Lars Eidinger und Thomas Heinze , Schauspieler

, Schauspieler Volker Bertelmann , Musiker

, Musiker Hadnet Tesfai , Moderatorin

, Moderatorin Annabell Neuhof, Journalistin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 24. März

Als Moderator, Autor und Entertainer ist Thomas Hermanns eine feste Größe im deutschen Showgeschäft. 30 Jahre moderierte er im von ihm gegründeten Quatsch Comedy Club – doch im Dezember vergangenen Jahres war Schluss. Vor kurzem hat er nun seinen 60. Geburtstag gefeiert – und das zum Anlass genommen, ein paar Tipps für den neuen Lebensabschnitt zusammenzufassen. Warum zum Beispiel Ausgehen bis in die frühen Morgenstunden auch mit 60 noch absolut notwendig ist und wie man vermeiden kann, in diesem Alter wie ein Mitglied eines „gut gelaunten Wandervereins“ auszusehen, das erzählt er uns im Kölner Treff.

Sie war Eiskunstlauf-Prinzessin, Weltmeisterin und der erste Popstar im deutschen Sport. Gemeinsam mit ihrem Eislaufpartner Hans-Jürgen Bäumler war sie in den 60er-Jahren das Traumpaar des deutschen Eiskunstlaufs. Vor genau 60 Jahren holten die beiden ihr erstes Weltmeistergold. Jetzt wird Marika Kilius 80 Jahre: „Ich liebe die Zahl acht, sie ist meine Glückszahl. Es juckt mich überhaupt nicht, 80 zu werden. Im Gegenteil: Da kommt noch was!“ Über eine mögliche dritte Hochzeit, die verpasste James Bond-Chance und viele andere verrückte Dinge sprechen wir mit dem Geburtstagskind im Kölner Treff.

Er ist einer der gefragtesten deutschen Schauspieler und er passt in keine Schublade. Auf der Theaterbühne macht Lars Eidinger immer wieder mit freizügigen mutigen und exzessiven Auftritten von sich reden. Einem breiten Fernsehpublikum ist der Schauspieler aus „Tatort“ oder „Babylon Berlin“ bekannt. Auch international sorgte Eidinger für Furore, spielte in Hollywood-Produktionen wie „Dumbo“ und „Weißes Rauschen“ mit, was die New York Times dazu veranlasste, über den Berliner ein großes Porträt zu verfassen. Jetzt erscheint ein Dokumentarfilm über das Ausnahmetalent und wir sprechen mit ihm über Anfänge, Wendepunkte und Kontroversen.

Er ist der „neue“ Alte: Thomas Heinze löst Jan-Gregor Kremp in der ZDF-Kultserie „Der Alte“ ab und übernimmt somit den beliebten Posten der Münchner Mordkommission II. In der bayerischen Landeshauptstadt fühlt sich der 58-Jährige pudelwohl – schließlich hat er die Studienzeit an der dortigen Schauspielschule noch in bester Erinnerung. Seit den 1990er Jahren brilliert der Vater dreier Kinder nun schon mit seinen Rollen – mal seicht, mal komödiantisch, mal düster. Wie sich seine Leidenschaft für schnelle Autos mit der neuen Aufgabe als Kommissar verbinden lässt und weshalb er das Intervallfasten für sich entdeckt hat, davon wir er im Kölner Treff erzählen.

Volker Bertelmann ist gebürtige Westfale und Komponist, Pianist und seit neustem Oscarpreisträger! Auch unter dem Künstlernamen „Hauschka“ bekannt machte sich Bertelmann vor allem einen Namen, durch seine auf präparierten Klavieren eingespielten Musikstücke. Nun wurden das besondere Talent und die Kunst des 57-jährigen Vaters von drei Kindern auf ganz besondere Weise honoriert! In welcher Situation er von seiner Nominierung erfahren hat, und mit welchen Gefühlen er nach Los Angeles zur Verleihung der 95. „Academy Awards“ gereist – vor allem aber – mit welchen Gefühlen er zurückgekommen ist, wird er live bei uns im Studio erzählen!

Bereits zum dritten Mal führte Moderatorin Hadnet Tesfai in diesem Jahr durch die Eröffnung und Preisverleihung der Berlinale. Sprachgewandt und in extravaganten Outfits avancierte sie so zur charmanten Repräsentantin des wichtigsten deutschen Filmfestivals. Doch nicht nur auf dem roten Teppich kann man sie erleben, auch wenn sie von legendären Musikfestivals wie oder großen Sportveranstaltungen berichtet, macht sie stets eine gute Figur. Daneben spricht sie mit ihrem Kollegen Tarik Tesfu in ihrem Podcast „Tratsch und Tacheles“ über aktuelle Schlagzeilen und Skandale und kommentiert sie aus ihrem persönlichen Blickwinkel.

Wird Sex im Alter intensiver? Wie gelingt guter Sex trotz Stress? Die Zwillingsmutter und Sexpertin Annabell Neuhof findet Antworten auf Fragen, die sich manche nicht laut zu stellen wagen. In ihrer Sendung „Ohjaaa! Sex lieben” macht sie sich nicht nur auf die Suche nach den Zutaten für lange währenden, großartigen Sex, sondern testet auch immer wieder im Selbstversuch, was gut tun könnte. Unvoreingenommen und vor allem mit Neugier geht sie vermeintliche Tabuthemen an und begeistert damit ihre ZuschauerInnen. „Sex wird besser“, sagt sie, „wenn wir lernen, darüber zu reden und mehr darüber wissen.“

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Sonntag, 26. März, 10.05 Uhr (WDR)

Sonntag, 26. März, 21.04 Uhr (WDR5)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

