„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 8. März 2024

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Eine neue Folge vom „Kölner Treff“ folgt am Freitag, 8. März 2024, um 22 Uhr. Moderiert wird die Ausgabe von Susan Link und Micky Beisenherz.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 8. März 2024

Schauspielerinnen Uschi Glas, Meltem Kaptan und Anna Schudt, die Entertainerin Amira Pocher und die Journalistin Sophie von der Tann. Außerdem zu Gast sind Amelie und Paulina Fried

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 8. März 2024

Gerade feierte sie ihren 80. Geburtstag und hat noch lange nicht genug. Schauspielerin Uschi Glas blickt auf ein bewegtes Leben zurück und schaffte es, sich immer wieder neu zu erfinden: von kleinen Rollen in Edgar Wallace Filmen der 60er über „Apanatschi“ und „Schätzchen“ bis hin zur frustrierten Lehrerin Ingrid Leimbach-Knorr im Kinohit „Fack ju Göhte“. Privat wie beruflich haben Frauen ihren Weg gepflastert und denen setzt sie nun ein Denkmal. Mit dem Alter hadert die dreifache Mutter – und inzwischen auch Großmutter – nicht: „Ich weiß, dass ich achtzig werde und ich freu‘ mich auch darüber, aber ich kann die Acht und die Null nicht greifen.“

Schauspielerin, Comedienne, Moderatorin – Meltem Kaptan kann mit Fug und Recht als Multitalent bezeichnet werden. Die gebürtige Ostwestfälin wusste schon früh, wohin sie wollte. Bereits mit fünf Jahren nahm sie Geschichten auf Kassette auf, verkleidete sich und ging später in die Theater-AG. Erfolge auf der Bühne und der Leinwand folgten. Im vergangenen Jahr gab sie die Moderation der „Ladies Night“ schweren Herzens ab, zu viele neue Projekte stehen an. Worauf sie sich freut und wie sie mit Schönheitsidealen umgeht, mit denen vor allem Frauen immer noch konfrontiert werden, darüber erzählt sie im Kölner Treff.

Die sportliche Entertainerin ist medial super präsent. Auch nach der Trennung von Ehemann Oliver bleibt sie in den Schlagzeilen. Sie bezeichnet sich selbst als Familienmensch durch und durch, nennt ihre Mama als Vorbild, podcastet mit ihrem Bruder und kümmert sich um die zwei Söhne. Wie Amira Pocher wurde, was sie ist, wo sie heute als gefragte Moderatorin steht und was ihr Frauensolidarität in einer Branche bedeutet, die kaum Pardon kennt? Das will die gebürtige Österreicherin im Kölner Treff erzählen.

Spätestens seit dem 7. Oktober 2023 ist sie all denen bekannt, der regelmäßig die Nachrichten einschalten. Sophie von der Tann berichtet seit rund zwei Jahren als ARD-Auslandskorrespondentin aus Israel. Seit dem Terrorangriff der Hamas ist die 32-Jährige fast rund um die Uhr auf Sendung. Ob im Luftschutzbunker als Live-Reporterin oder im zerbombten Gaza – die Journalistin ist mittendrin und versucht, bei aller Professionalität auch Empathie zu bewahren. Sicher auch dafür erhielt sie bereits mehrere Auszeichnungen und möchte vor allem mit Social-Media-Inhalten auch jüngere Zielgruppen erreichen.

Aus der deutschen Film- und Fernsehlandschaft ist sie längst nicht mehr wegzudenken. Tatort-Fans haben sie als Ermittlerin Martina Bönisch in ihr Herz geschlossen, für ihre Rolle als Gaby Köster in „Ein Schnupfen hätte auch gereicht“ gewann sie den begehrten Emmy. Weitere hochkarätige Auszeichnungen folgten. Die Schauspielerin liebt die Möglichkeit mit ihren Rollen, quasi ohne Anklopfen in die Wohnzimmer der Zuschauer:innen zu kommen. Demnächst ist sie als Hebamme zu sehen und bringt in Sachen Geburtshilfe als dreifache Mutter sicher schon einiges an Erfahrung mit.

Eigentlich wollte Amelie Fried schon als Kind Schriftstellerin werden. Doch dann landete sie beim Journalismus und moderierte erfolgreich unter anderem die Talkshow „3nach9“. Ihre schriftstellerische Karriere begann sie Mitte der 90er Jahre mit Kolumnen über lustige und alltägliche Erlebnisse mit ihren Kindern. Seither ist sie auch als Bestsellerautorin erfolgreich und versteht es, unterhaltsame Geschichten mit gesellschaftlich relevanten Themen zu verbinden. Ihre Tochter Paulina Fried wuchs weitgehend unbehelligt vom Ruhm ihrer Mutter in einem Dorf bei München auf. Heute ist die 29-jährige Fernsehredakteurin. Das große Interesse an gesellschaftspolitischen Themen hat sie vermutlich von ihrer Mutter geerbt.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 9. März 2024, 0.30 Uhr (WDR)

Sonntag, 10. März 2024, 9 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen, seit Dezember 2023 sind Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz das neue Moderations-Duo. Als Urlaubsvertretung für Beisenherz agierte bereits Gastmoderatorin Elke Heidenreich. Die Ausstrahlung findet im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober lief die letzte Ausgabe mit der Journalistin. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, sagte Böttinger laut einer Mitteilung des WDR.

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“. Neben Beisenherz‘ seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“. Im November 2023 wurde bekannt gegeben, dass Micky Beisenherz und Susan Link die alleinige Moderation des „Kölner Treff“ übernehmen.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

