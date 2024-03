„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 22. März 2024

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Eine neue Folge vom „Kölner Treff“ folgt am Freitag, 22. März 2024, um 22 Uhr. Moderiert wird die Ausgabe von Susan Link und Micky Beisenherz.

>> Was läuft heute im Fernsehen? Das komplette TV-Programm auf einen Blick <<

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 22. März 2024

Felix Neureuther , Sportler

, Sportler Mary Roos , Sängerin

, Sängerin Wolfgang Trepper , Kabarettist

, Kabarettist Ali Güngörmüs , TV-Koch

, TV-Koch Beate Maue , Trauerrednerin

, Trauerrednerin Lili Paul-Roncalli , Artistin und Model

, Artistin und Model Dela Dabulamanzi, Schauspielerin und Synchronsprecherin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 22. März 2024

Von seinen Eltern, den Ski-Legenden Rosi Mittermaier und Christian Neureuther, hat er die Liebe zu den Alpen geerbt. Inzwischen ist Felix Neureuther selbst dreifacher Papa und vermittelt seinen Kindern bei jeder Gelegenheit den Zauber seiner Heimat in Garmisch. Doch das Alpenparadies ist akut in Gefahr. Um es zu retten, setzt sich Felix Neureuther für ein Umdenken in der Gesellschaft ein, auch im Tourismus. War er als Skirennfahrer selbst „Zerstörer der Berge“ und damit Teil des Problems, so will er heute nach Lösungen suchen.

Kaum ein anderer deutscher Star kann auf eine so lange, erfolgreiche und abwechslungsreiche Karriere zurückblicken wie die Sängerin Mary Roos. Mit neun Jahren nimmt sie die erste Platte auf, singt zweimal beim ESC, steht über 65 Jahre erfolgreich auf der Bühne. Im Januar hat sie ihren 75. Geburtstag gefeiert und will jetzt kürzertreten. Wer die erfolgreiche Schlager-Ikone aber noch mal live erleben möchte, hat in diesem Jahr noch Gelegenheit dazu. Gemeinsam mit Wolfgang Trepper ist sie noch bis Ende 2024 mit ihrem Erfolgsprogramm „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ zu sehen.

Wenn der Kabarettist Wolfgang Trepper loslegt, gibt es kein Halten mehr: Er poltert und regt sich auf, analysiert Politiker und Fernsehmoderatoren, Serien, Fußballdramen – und natürlich Schlagertexte. Um am Ende seinem Publikum einen schnellen Überblick zu geben, was man alles nicht sehen muss. So bekommen eigentlich alle ihr Fett weg, die es in seinen Augen verdient haben. Neben seiner brachialen Art kann Wolfgang Trepper aber auch die ganz leisen Töne. Seit Jahren schon engagiert sich der gebürtige Rheinhausener in Malawi und ermöglicht Kindern dort den Schulbesuch.

Zum neunten Mal jährt sich in diesen Tagen der Germanwings-Absturz in den französischen Alpen. Als der Copilot die Maschine willentlich gegen einen Berg lenkte, kamen alle 150 Menschen an Bord ums Leben. Darunter auch Beate Maues Schwester Claudia und deren Mann. Statt an der Trauer zu zerbrechen, fand die Mülheimerin durch ihr eigenes Leid eine neue Berufung. Als Trauerrednerin steht sie anderen zur Seite, die einen geliebten Menschen verloren haben.

Mit Temperament und seiner offenherzigen Art wurde Ali Güngörmüs zu einem der beliebtesten Sterneköche im deutschen Fernsehen. Der Lebens- und Karriereweg Ali Güngörmü? ist atemberaubend: mit zehn Jahren als sogenanntes „Gastarbeiterkind“ aus sehr einfachen Verhältnissen nach München gekommen stieg er binnen kurzer Frist zum ersten Michelin-Sterneträger türkischer Herkunft auf. Mittlerweile sieht sich der 47-jährige Spitzenkoch als eine Art kulinarischer Weltenbürger.

Als Tochter einer Artistin und eines Zirkusdirektors wurde Lili Paul-Roncalli das Show-Gen in die Wiege gelegt: Lili Paul-Roncalli ist der jüngste Spross des österreichischen Zirkus Roncalli-Mitbegründers Bernhard Paul und der italienischen Artistin Eliana Larible-Paul. Schon als Kind verfolgte sie zielstrebig ihren Wunsch, als erfolgreiche Artistin in der Manege zu stehen. Längst aus dem Schatten ihres berühmten Vaters herausgetreten unterhält sie ihr Publikum nicht nur als äußerst bewegliche „Schlangenfrau“, sondern auch in verschiedenen Fernsehproduktionen.

Die Dela Dabulamanzi ist in Köln geboren und aufgewachsen. Schon als Kind hatte sie einen Sinn fürs Theatralische, tat so, als fühle sie sich unwohl, wenn sie ihr Zimmer aufräumen sollte. Im Schultheater entfaltete sie ihr Talent, aber bevor sie mit dem Schauspielstudium begann, absolvierte sie auf Wunsch der Eltern eine Ausbildung, als Kauffrau für audiovisuelle Medien. Ihre Anfänge vor der Kamera waren holprig, oft musste sie sich mit klischeehaften Rollen begnügen.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 23. März 2024, 0.45 Uhr (WDR)

Sonntag, 24. März 2024, 10.20 Uhr (hr)

Sonntag, 24. März 2024, 9.30 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen, seit Dezember 2023 sind Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz das neue Moderations-Duo. Als Urlaubsvertretung für Beisenherz agierte bereits Gastmoderatorin Elke Heidenreich. Die Ausstrahlung findet im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober lief die letzte Ausgabe mit der Journalistin. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, sagte Böttinger laut einer Mitteilung des WDR.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“. Neben Beisenherz‘ seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“. Im November 2023 wurde bekannt gegeben, dass Micky Beisenherz und Susan Link die alleinige Moderation des „Kölner Treff“ übernehmen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: