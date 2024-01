Trauerfeier für Franz Beckenbauer heute live im TV: Wer übertragt? Was ist zu erwarten? Alle Infos!

Für Fußballfans war der Start ins Jahr 2024 kein Guter. Denn mit dem Tod von Franz Beckenbauer, dem „Kaiser“ des deutschen Fußballs, mussten die Anhänger der „schönsten Nebensache der Welt“ gleich einen schweren Schlag hinnehmen. Zu Ehren des verstorbenen Weltstars wird es am Freitag, den 19. Januar, eine Gedenkfeier in der Münchner Allianz Arena, dem Stadion des FC Bayern München, geben. Wir versorgen euch mit allen Informationen zur Feier.

Hier bekommt ihr Tickets für die Beckenbauer-Gedenkfeier

Mitglieder des FC Bayern hatten für die Eintrittskarten zur Gedenkfeier ein Vorkaufsrecht von 24 Stunden. Inzwischen können aber alle Interessierte Tickets erwerben. Bezahlen müsst ihr für die Tickets allerdings nichts, diese sind eher aus organisatorischen Gründen vonnöten. Interessierte werden auf der Webseite des FC Bayern fündig – dort könnt ihr euch einen Platz in der Arena sichern. Maximal vier Karten sind pro Person erlaubt.

>> Judith Rakers hört als „Tagesschau“-Sprecherin auf <<

Der Verein bittet darum, auch tatsächlich nur so viele Karten zu reservieren, wie wirklich gebraucht werden. Damit will man das Stadion entsprechend voll bekommen und so vielen Interessierten wie möglich die Chance bieten, dabei zu sein.

So soll die Trauerfeier für Franz Beckenbauer in der Allianz Arena ablaufen

Der Start der Gedenkfeier ist um 15 Uhr. Dann sollen zunächst Weggefährten zu Wort kommen, zudem wird es musikalische Untermalungen geben. Freunde und Menschen aus dem internationalen Sport, der Politik und der Kultur werden über den „Kaiser“ sprechen. Wie der Verein schreibt, wird es eine große Veranstaltung „im Kreise der Bayern-Familie“ werden.

Mit der Feier in der Allianz Arena möchte man zudem an Beckenbauers Menschlichkeit erinnern. Daher sollen „auch möglichst viele Menschen die Gelegenheit bekommen, sich von ihm zu verabschieden“, heißt es weiter.

>> Wer wird Millionär?: Die nächsten WWM-Sendezeiten auf RTL <<

Gedenkfeier für Franz Beckenbauer live bei der ARD

Wer keine Karte mehr bekommen hat oder schlicht zu weit weg wohnt, aber dennoch Abschied nehmen möchte, kann dies vor dem heimischen TV: Die ARD überträgt die Gedenkfeier live aus der Allianz Arena. Ab 15 Uhr startet das Programm mit Moderatorin Esther Sedlaczek, die durch die Übertragung führen wird. In der ARD-Mediathek wird die Gedenkfeier im Livestream angeboten.

Damit die Übertragung überhaupt in der ARD stattfinden konnte, hat auch die IBU, die Internationale Biathlon-Union, sowie das Organisationskomitee in Antholz einer Verschiebung des Biathlon-Rennens zugestimmt. Das Rennen wurde vorverlegt. Um 16.20 wird die Übertragung der Ski-Wettkämpfe schließlich fortgesetzt.

Gedenkfeier für Franz Beckenbauer live bei RTL und n-tv

Neben der ARD werden auch RTL und n-tv mit einer gemeinsamen Übertragung der Gedenkfeier dabei sein. Unter dem Titel „Abschied vom Kaiser – Trauerfeier für Franz Beckenbauer“ starten die Privatsender mit Moderator Florian König ab 14.50 Uhr die Sondersendung. Ihm zur Seite steht mit Günther Jauch ebenfalls ein langer Weggefährte der verstorbenen Fußball-Ikone.