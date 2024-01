Emotionaler Moment bei “Wer wird Millionär?” – Kandidat kämpft plötzlich mit den Tränen

Es war eine schwierige Entscheidung, die Phillip Hohenberger am Mittwochabend bei „Wer wird Millionär“ zu fällen hatte. Aktuell zeigt RTL in der ersten Jahreswoche 2024 das Special zur 3-Millionen-Euro-Woche. Und der 31-Jährige stand zwischen dem Gewinn von 125.000 Euro und 500 Euro. Dazwischen lag nur eine richtige Antwort.

Am Ende musste der Telefonjoker dem Polizeibeamten helfen. Nach der richtigen Antwort brach es anschließend aus Hohenberger heraus und er kämpfte mit den Tränen. Zuvor zeigte Moderator Günter Jauch dem Kandidaten noch das Dilemma auf. „Sie wären der Erste, seit Montag, der mit 125.000 Euro ins Finale ginge. Sie wären aber auch der Erste, der mit 500 Euro das Finale bestenfalls am Fernseher gucken kann“, so Jauch.

>> „Wer wird Millionär?“: Wie läuft die 3-Millionen-Woche im Januar ab? Das müsst ihr wissen! <<

Die Frage, die Hohenberger bei RTL so aufgewühlt hatte, war: In welcher französischen Stadt steht ein Papstpalast? Auch der Telefonjoker konnte keine klare Aussage auf die Frage treffen und tippte auf Avignon. Nach genauem Abwägen entschied sich auch Hohenberger für Avignon und lag damit richtig. Doch zuvor ließ Jauch seinen Kandidaten noch ein bisschen zappeln, der sichtlich nervös wurde und sich Mut zusprach.

„Komm, 500 ist immer noch gut. Besser als nichts!“, versuchte der Polizist sich nicht verrückt machen zu lassen. Nachdem die grüne Anzeige der richtigen Antwort aufleuchtete, saß Hohenberger mit feuchten Augen und sichtlich erleichtert auf dem Kandidatenstuhl. Somit werden die Zuschauer Phillip Hohenberger im Finale erneut sehen. Dann haben er und die übrigen Finalteilnehmer die Chance auf drei Millionen Euro. Ausgestrahlt wird das Finale am 5. Januar um 20.15 Uhr.