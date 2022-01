Dschungelcamp 2022: Filip Pavlovic holt alle Sterne in der Prüfung „Locus Pocus“

Filip Pavlovic, Retter in der Not! Nach null Sternen und einem dementsprechend mageren Essen wegen Eric Stehfests Nichtantritt am Vortag besteht der Reality-Star die Dschungelprüfung „Locus Pocus“ an Tag 11 im Dschungelcamp 2022 mit Bravour und sammelt acht von acht Sternen. Die Fotos der Prüfung:

An Dschungelcamp-Tag 11 muss sich Filip Pavlovic in der Dschungelprüfung "Locus Pocus" beweisen. Foto: RTL Safety first! Bevor es ins unterirdische Dschungel-Abwassersystem geht, muss sich Filip Schutzkleidung anziehen. Foto: RTL Warum, wird schnell klar: Die Jagd nach den Sternen ist mitunter eine enge Angelegenheit. Foto: RTL Doch Filip kämpft sich durch, sammelt Stern um Stern. Foto: RTL Und schreckt vor nichts zurück. Foto: RTL Auch wenn er zwischendurch nicht fassen kann, worauf er sich eingelassen hat. Foto: RTL Der "Endgegner": ein Becken mit zwei Krokodilen. Foto: RTL "Ich schmecke überhaupt nicht", versichert Filip den Reptilien. Foto: RTL Völlig erschöpft steigt er nach der Dschungelprüfung wieder empor. Foto: RTL Doch die harte Arbeit hat sich gelohnt: Filip sammelt acht von acht möglichen Sternen. Foto: RTL

Mehr zum Dschungelcamp: