Dschungelcamp 2022: Eric Stehfest dreht durch – oder ist alles nur Show?

Es ist jetzt schon DER Skandal im Dschungelcamp: Eric Stehfest ist am 10. Tag in Südafrika nicht zur Dschungelprüfung angetreten und hat seine Mitbewohner mit seiner Begründung vor den Kopf gestoßen. Wie geht es jetzt bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ weiter? Und was steckt hinter Erics ziemlich radikalen Ansagen an die Kandidaten?

Erics Argumentation für sein Verhalten klingt zunächst nicht komplett absurd. „Im Camp gibt es Menschen, die ganz frei heraus sagen, dass sie mich richtig scheiße finden, meine Persönlichkeit scheiße finden und meine Gefühle benutzt haben, um mir irgendwelche Geschichten zu erzählen“, sagt Eric. Und deshalb ist er auch nicht bereit, für Menschen, die ihn nicht leiden können, Essen zu erspielen. Dass er das so auch seinen Mitbewohnern mitteilt, ist das eine. Dass er das erst nach der verweigerten Prüfung tut, ist ziemlich link. Zumal er vorher noch dafür geworben hatte, ihn in die Prüfung zu wählen. „Ich hoffe, dass ihr mich wählt heute. Ich habe eine Aufgabe“, hatte er der Gruppe gesagt.

Doch diese „Aufgabe“ interpretierte Eric ganz offensichtlich anders als die anderen Kandidaten, die ihn nichtsahnend in die Prüfung schickten. Besonders perfide: Eric hatte seine Aktion offenbar schon tagelang geplant, verzichtete in der Zeit unbemerkt auf das von anderen Teilnehmern erspielte Luxus-Essen und blieb lediglich bei Reis und Bohnen, der Grundnahrung für alle Dschungelcamper. Warum der Verzicht? Weil Eric nicht in eine „Bringschuld für Menschen, die mir nicht gut tun“ geraten wolle. Das klingt nicht nach einer spontanen Aktion.

Ehefrau Edith mag ihren „Bad Boy“

Selbst seine Ehefrau Edith versteht Erics Aktion nicht so ganz, am Ende steht sie aber zu ihm und seiner fragwürdigen Aktion im Camp: „Also erstmal macht mich der Mann mal wieder fertig, weil ich einfach auch überhaupt nicht damit gerechnet hätte“, sagt sie im RTL-Interview. „Es ist tatsächlich aber so ein Bad-Boy-Charakter, den ich sehr an ihm liebe“, fährt sie fort. Sie bewundere ihn für seine Konsequenz, weil er für sich einstehe und gleichzeitig in Kauf nehme, „dass er jetzt von vielen gehasst wird.“ Sie ist sich sicher, dass ihr Mann den Weg gewählt hat, weil er keinen anderen Ausweg aus der verfahrenen Situation mit den anderen Campern mehr gesehen habe.

Doch was soll denn passiert sein? Eric hatte sich in der ersten Woche Dschungelcamp auffallend zurückgehalten, eigentlich nie seine Meinung zu irgendwas kundgetan, sondern einfach nur die Kandidaten beobachtet. Jetzt soll eine Aussage von Harald Glööckler bei Eric das Fass zu Überlaufen gebracht haben. Dieser hatte ihm gesagt: „Glaube nichts von all dem, was ich hier jemals erzählt hab. Das ist alles nur Unsinn.“ Für Eric bricht daraufhin angeblich eine Welt zusammen. Alles nur Fake im Camp lautet seine knappe Zusammenfassung, die, so will er es den Zuschauern und Kandidaten weißmachen, ihn komplett aus der Bahn wirft, weil Harald so etwas wie eine Vertrauensperson in Südafrika gewesen sei. Haralds Aussage wird allerdings ohne Kontext im TV ausgestrahlt. Wie und wann das Zitat fiel, ist völlig unklar. Auch, ob Harald seine Aussage nur zum Spaß getätigt hat.

Eric Stehfest: Nerven verloren? Oder ein großer Plan?

Hat Eric also einfach nur die Nerven verloren? Im Dschungelcamp ist das ja grundsätzlich nicht auszuschließen. Doch es gibt Gründe zu glauben, dass Eric den Zuschauern und den anderen Kandidaten nur etwas vorspielt, die ganze Aufregung lediglich inszeniert, um selbst in die Schlagzeilen zu geraten. Schließlich sprach er schon vor Beginn der Show davon, im Dschungelcamp „Brände legen“ zu wollen. Und genau das macht er jetzt auch. „Falls ich hier bleibe, rate ich euch, mich nicht in die Prüfung zu schicken. Sonst geht’s nämlich so weiter“, lautet eine Ansage. Und die zweite folgt sogleich: „Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich mich bereit erkläre, mich an die Regeln zu halten. Weil ich es auch nicht möchte, dass diese Menschen ihre Luxus-Gegenstände behalten.“

Trotz der Wahl durch die anderen Camper traten Eric Stehfest und Peter Althof nicht zur Dschungelprüung an Dschungelcamp-Tag 10 an.

Will Eric nur in die Schlagzeilen? Dann ist es ihm gelungen. Glaubt er, dass er durch seine Aktion seine Chance auf die Dschungelkrone und die 100.000 Euro Siegprämie vergrößert hat? Fraglich, ob dieser Schachzug aufgeht. Ein Blick in die Sozialen Netzwerke verrät, dass die Anti-Eric-Fraktion deutlich größer ist. Im Netz herrscht generelles Unverständnis über sein unsolidarisches Verhalten. Oder will Eric einfach nur aus dem Camp gewählt werden? Schließlich hatte er noch vor seiner Verweigerung Manuel im Einzelgespräch davon berichtet, dass er seine Familie sehr vermisse. Heute Abend um 22.15 Uhr werden wir es erfahren, denn dann wählen die TV-Zuschauer den nächsten Promi per Telefon-Voting aus dem Dschungelcamp. Trifft es Eric? Es spricht vieles dafür. Oder gibt es am Ende doch ein großes Happy End? Derzeit schwer vorstellbar, doch wir sind hier schließlich immer noch im Dschungelcamp. Und da ist nichts unmöglich.

