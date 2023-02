Dieter Bohlen über neue „DSDS“-Staffel: „Eine Krise gibt’s nicht“

Dieter Bohlen ist zufrieden. Der „Deutschland sucht den Superstar“-Chefjuror hat am bisherigen Verlauf der Jubiläumsstaffel nichts auszusetzen. „Wir haben uns wahnsinnig über die hohen Quoten am Anfang gefreut und werden bald über neue Formate reden. Wir gucken alle sehr positiv in die Zukunft“, sagte Bohlen der Deutschen Presse-Agentur. „Ich kann nur sagen, dass RTL hochzufrieden ist. Eine Krise gibt’s da nicht.“

Die zuletzt ausgestrahlten Folgen der 20. Staffel erreichten rund 2,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Nicht einberechnet sind dabei die Abrufzahlen beim Streamingdienst RTL+.

In den vergangenen Wochen hatten Meinungsverschiedenheiten innerhalb der „DSDS“-Jury für Schlagzeilen gesorgt. Musikerin Katja Krasavice (26) rappte in einem Song Richtung Bohlen: „Heute hat mein Arsch mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars.“

Der 68-Jährige sagt dazu: „Wir haben zwei völlig unterschiedliche Einstellungen. Ich sage: ‚Der liebe Gott hat vor den Erfolg den Fleiß gesetzt. Macht eine Ausbildung, habt einen Plan B.‘ Sie sagt: ‚Guckt her, ich habe es auch ohne Ausbildung geschafft.‘ Das muss man akzeptieren. Aber ich hoffe, dass sich das nicht viele zum Vorbild nehmen.“

Die 20. Staffel der Castingshow, die RTL als die letzte angekündigt hatte, läuft noch bis zum 15. April. Einen Tag später geht Bohlen auf Deutschland-Tournee, die am 7. Mai in Köln endet.

dpa