„Nur der Typ von nebenan“, so beschreibt sich Fabien Tietjen in seiner Instagram-Bio. Das sehen viele jedoch anders. Und so ist der 25-Jährige nicht nur Feuerwehrmann und Model, sondern auch gefeierter Social-Media-Star.

Das Interesse an Fabien Tietjen ist riesig. Weit über 200.000 Menschen verfolgen das Leben des wohl schönsten Feuerwehrmanns Deutschlands inzwischen auf Schritt und Tritt bei Instagram.

Markante Gesichtszüge, der Körper bedeckt mit vielen Tattoos und ein scharfer Blick, bei dem der oder die ein oder andere schon Schnappatmung bekommt. Wer Tietjen auf Instagram folgt, weiß, was er bekommt: einen Mann in Uniform, der diese aber auch gerne mal abstreift.

Tietjen kommt aus dem hohen Norden, ist in Bremen beheimatet. Aber seine Bekanntheit geht immer weiter darüber hinaus. Grund dafür sind in erster Linie natürlich seine Aktivitäten auf Instagram und TikTok.

Sein Erfolgsrezept? Viel nackte, mit Tattoos verzierte Haut. Diese zu zeigen, fiel ihm aber nicht immer so leicht. „Anfangs war es mir unangenehm. Ich habe niemandem von meinem Account erzählt. Ich komme aus einem 1000-Einwohner-Dorf. Als ich den Wunsch geäußert habe, als Tattoo-Model bekannt zu werden, haben die Leute nur gelacht“, erklärt er im „Bild“-Interview.

Doch das Blatt hat sich gewendet: Wenn Tietjen heute mit aufgeknöpfter Uniform für die Kamera posiert und dabei lasziv ein Seil zwischen die Zähne nimmt, bekommt ein Post gerne auch mal mehr als 120.000 Likes.

Dass darauf noch ein Video folgt, wie er sich über die gezeigte Aufnahme offensichtlich kaputtlacht, empfinden viele Fans im Kommentarbereich als authentisch. Ihre Herzen hat Tietjen auf jeden Fall schon einmal gewonnen – weitere werden mit zunehmendem Social-Media-Erfolg sicher hinzukommen. Allerdings: Tietjen ist noch Single. Für eine Person ist in seinem Herzen also offenbar noch Platz.