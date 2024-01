„IBES“-Kandidatin Sarah Kern zieht blank: Dschungelcamp-Star im „Playboy“ zu sehen

Ein weiterer Dschungelcamp-Bewohner lässt für den „Playboy“ die Hüllen fallen: Die gebürtige Kölnerin Sarah Kern ist das Cover-Model der neuesten Ausgabe. Ab dem 19. Januar muss sie sich in der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ fiesem Getier und kniffligen Prüfungen stellen – laut eigener Aussage begegnet sie dieser Aufgabe mit viel Respekt.

Dabei verrät sie im „Playboy“-Interview: „Ich bin eigentlich recht sozial und war schon immer ein Mannschaftsplayer. Das sind gute Voraussetzungen.“ Die neue Ausgabe ist ab dem 11. Januar im Handel – eine Woche vor dem Start des RTL-Dschungelcamps.

Sarah Kern im Playboy: Von der Mode-Designerin zum Reality-TV-Star

Mit ihren 56 Jahren hat die Blondine (Sternzeichen: Schütze) bereits viel erlebt und mitgemacht: Bereits mit 19 kam sie in Paris mit dem 18 Jahre älteren deutschen Designer Otto Kern zusammen, bereits nach vier Jahren Ehe kam jedoch das Aus. Die nächsten Jahre war sie mit ihren Modekollektionen vor allem in Home-Shopping-Kanälen unterwegs und zeigte sich – bereits vor dem Dschungelcamp“ – nackt im „Playboy“ sowie „Penthouse“. Aus dem Fernsehen ist Sarah Kern vor allem aus der Serie „Verbotene Liebe“ bekannt, 2017 zog sie zudem bei „Promi Big Brother“ in den Container.

Mit dem Auftritt im Dschungel scheint sich nun das nächste große TV-Highlight in ihrem Lebenslauf anzubahnen. Den mangelnden Luxus wird sie dabei nicht missen, ganz im Gegenteil: „Nachdem ich insolvent war, stand ich mit nichts da, mir wurde sogar das Konto gesperrt. Ich glaube, ich habe mehrfach bewiesen, dass ich gut ohne Luxus leben kann“, erzählt sie im „Playboy“-Interview.