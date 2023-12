Evelyn Burdecki zeigt sich im auffälligen Weihnachtsoutfit – und wird dafür gefeiert

Wenn es eine Nuance gibt, die in der Adventszeit nicht fehlen darf, dann ist es die Farbe Rot! Passend dazu zeigt sich der Düsseldorfer Reality-TV-Star Evelyn Burdecki auf ihrem Instagram-Kanal in einem rotem Einteiler, der sie von Kopf bis Fuß in der ikonischen Farbe einhüllt. Den weihnachtlichen Hingucker trug die 35-Jährige während einer Reise nach London. Ihren Fans gewährte sie mit einem Instagram-Posting einen Einblick in ihren Ausflug.

„Ich bin als rote Weihnachtselfe nach London gefahren und hab‘ mich derartig in London verausgabt! Look, weihnachtlich, Location, weihnachtlich on fleek. Und was darf nicht fehlen? Genau! Die vorweihnachtliche Schlemmerei!“, schreibt Evelyn Burdecki unter dem Posting, während im Video zu sehen ist, wie sie aufgeregt durch die Straßen der britischen Hauptstadt stolziert und dabei einen Halt an einem Stand für gebrannte Mandeln macht.

Fans von Evelyn Burdecki begeistert von ihrem Outfit

Wie sehr der 35-Jährigen der Trip in die Metropole gefällt und wie überwältigt sie von der weihnachtlichen Atmosphäre der Stadt ist, zeigen vor allem die letzten Worte ihres Postings: „London, du bist gerade mein persönlicher Weihnachtsmann! Ich flippe aus, fast wie bei Santa Claus! “

Bei ihren Followern kommt der Clip gut an. Das liegt in erster Linie an ihrer lockeren Art. „Sie ist so herrlich unkompliziert und geradeheraus, nichts wirkt gekünstelt“, schreibt ein User und ergänzt: „Das und ihr offenes, ehrliches Lachen macht sie sehr sympathisch.“ Eine andere Userin schließt sich dieser Meinung an: „Selten einen Menschen mit so viel Liebe und Ausstrahlung gesehen.“

Selbstverständlich sticht bei ihren Anhängern auch der markante Look der 35-Jährigen ins Auge. „The German Marilyn Monroe“ (Die deutsche Marilyn Monroe), heißt es beispielsweise von einem User. „Das sieht super aus! Das Outfit, die Tasche und Boots sind der Hammer“, ergänzt eine andere Followerin.