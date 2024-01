„Das Kanu des Manitu“: Michael Bully Herbig kündigt „Schuh des Manitu“-Nachfolger an

Diese Ankündigung kam überraschend: Bereits im kommenden Jahr soll „Das Kanu des Manitu“ ins Kino schippern. Fast 25 Jahre nach dem „Schuh des Manitu“ tun sich Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian wieder zusammen, um als Abahachi, Ranger und Dimitri in den Sonnenuntergang zu paddeln.

Michael Herbig bestätigte die Kinosensation über Social Media, auch die Produktionsfirma Constantin Film teilte die frohe Kunde am späten Donnerstagabend mit. Bully selbst übernimmt den Regiestuhl , am Drehbuch haben alle drei Comedians (Herbig, Tramitz und Kavanian) zusammen gearbeitet.

„Das Kanu des Manitu“ – über 60.000 Likes am ersten Tag

Wie groß der Hype um den neuen Bully-Film noch werden könnte, zeigt bereits die Anzahl an Facebook-Likes: Über 60.000 „Daumen hoch“ konnte Bullys Bekanntgabe in den ersten Stunden einheimsen, über 6000 Kommentare jubeln dem vielfach ausgezeichneten Komiker begeistert zu. „Ich war schon seit 25 Jahren nicht mehr im Kino. Aber den Film schau ich mir definitiv an.“ meinte eine Nutzerin, ein anderes Posting lautet „Mein Abend und das Jahr 2025 ist gerettet, dank dir Bully!“

Im Sturm der Begeisterung spinnen einige Kommentatoren die Fortsetzung bereits weiter: „Und danach bitte Traumschiff Periode 2“, oder „Weltklasse! Ich bitte auch um eine Fortsetzung vom Traumschiff Surprise!“

Andere hingegen befürchten, dass sich der Humor von damals mit dem heutigen beißen könnte: „Sowas wie ‚Schuh des Manitu‘ könnte man heute nicht mehr bringen“ und „Ich geh davon aus, dass der Film ‚der heutigen Zeit tauglich‘ sein wird – was wiederum heißt, dass die Pointen wahrscheinlich ‚political correct‘, beziehungsweise ’not offending‘ sind…“ Auch dieser Nutzer fragt sich: „Ich bezweifle, dass das so lustig wird wie damals. Der Humor war einfach anders, einfach viel offener, nicht so verschlossen.“

Michael Bully Herbig war zuletzt erneut als Gastgeber im Weihnachtsspecial zur immens erfolgreichen Comedy-Show „Last One Laughing“ zu sehen.