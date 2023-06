Nach Konzertabbruch: Helene Fischer gibt Fans Entwarnung – „Mir geht es gut“

Die Shows von Schlagerstar Helene Fischer sind für ihre waghalsigen Akrobatikeinlagen bekannt. Doch leider verlaufen diese nicht immer unfallfrei. So brach sich die Sängerin erst im März bei einer Probe für ihre Tournee eine Rippe.

Am vergangenen Sonntag (18. Juni) verletzte sich die Sängerin während einer Live-Performance erneut. Dabei zog sie sich eine blutige Wunde zu und musste die Bühne verlassen. Obwohl die 38-Jährige am liebsten „direkt wieder raus“ wollte, wie sie in einem Statement betont, wurde das Konzert in Hannover vorzeitig abgebrochen. „Allerdings musste dann auch ich erkennen: Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen“, erklärt Fischer.

Nun gibt die Sängerin ihren Fans, die sich in den sozialen Netzwerken besorgt um den Zustand des Schlagerstars zeigten, Entwarnung: „Macht euch um mich bitte keine Sorgen. Mir geht es gut. Ich wurde bestens versorgt.“ Sie sei später in einem Krankenhaus genäht worden. „Es wurde auch kein Bruch oder Sonstiges festgestellt“, heißt es weiter. „Vielen Dank an das tolle Ärzteteam“, bedankt sich der Star. Gleichzeitig spricht die Schlager-Queen aber auch ein großes Lob für die „sensationelle Erstversorgung“ bei ihrem eigenen Team sowie bei den Sanitäterinnen und Sanitätern aus. „Ich ziehe meinen Hut vor euch, ihr Engel ohne Flügel!“

Das plötzliche Ende der Show nage jedoch sehr an Fischer. In der Nacht von Sonntag auf Montag habe sie kein Auge zugemacht. „Mein Herz war schwer von gestern – von diesem abrupten Ende der Show!“, teilt die 38-Jährige mit. Ob ihre für Ende August und Anfang September geplante Konzertreihe in Köln in Gefahr ist, ging aus dem Statement nicht hervor. Alle Infos zu den sieben Shows in der Lanxess-Arena – und ob es noch Tickets gibt –, könnt ihr hier nachlesen.