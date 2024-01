Unnützes Wissen

Wie viele Mitglieder hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die über die Vergabe der Oscars entscheidet, aktuell? A: zehn B: knapp 100 C: rund 1.000 oder D: mehr als 10.000?