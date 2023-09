„Wer wird Millionär?“-Quiz: Kannst du diese 1-Million-Euro-Fragen beantworten? Teste dich selbst!

15 Fragen müssen richtig beantwortet werden – dann haben die „Wer wird Millionär“-Kandidaten die Gewinnsumme von einer Million sicher. Seit Sendebeginn gab es 15 Teilnehmer, die mit dieser Summe nach Hause gefahren sind. Über eine weitere Million ging übrigens an Nadja Sidikja – und zwar ganz ohne Millionen-Frage. Doch wie schwer sind die 1-Million-Fragen? In unserem Quiz kannst du die Fragen selber testen.

WWM-Quiz Millionen-Gewinner: Hier geht es zum Spiel – teste dein Wissen

Eine Frage, vier mögliche Antworten: Teste deinen Chancen bei der 1-Million-Euro-Frage:





„Wer wird Millionär?“-Quiz 15 „Wer wird Millionär“-Gewinner haben sie geschafft: die 1-Million-Euro-Frage! Kannst du sie auch beantworten? Mit wem stand Edmund Hillary 1953 auf dem Gipfel des Mount Everest? Welche beiden Gibb-Brüder der Popband The Bee Gees sind Zwillinge? Welcher berühmte Schriftsteller erbaute als diplomierter Architekt ein Freibad in Zürich? Wer bekam 1954 den Chemie- und 1962 den Friedensnobelpreis? Welches chemische Element macht mehr als die Hälfte der Masse eines menschlichen Körpers aus? Welches Meer ist nach einem mythologischen König benannt, der sich dort hineingestürzt haben soll? Das Nagel-Schreckenberg-Modell liefert eine Erklärung für die Entstehung von …? Wie hieß Franz Kafkas letzte Lebensgefährtin, die er 1923, ein Jahr vor seinem Tod, kennenlernte? Wie heißt die erste deutsche Briefmarke, die 1849 in Bayern herausgegeben wurde? Wie heißt der Knabe, dem Wilhelm Tell den legendären Apfel vom Kopf schießt? Wer sollte sich mit der „20 nach vier“-Stellung auskennen? Die Entfernung von der Hauptstadt Berlin zum Erdmittelpunkt ist ungefähr so groß wie zwischen Berlin und …? Aus wie vielen Steinchen besteht der von Ernő Rubik erfundene Zauberwürfel? Welches dieser Grimm’schen Märchen beginnt nicht mit „Es war einmal …“? Die klassische, genormte Europalette EPAL 1 besteht aus 78 Nägeln, neun Klötzen und insgesamt wie vielen Brettern? Keine Millionen-Frage richtig beantwortet Leider hast du keine einzige Frage richtig beantwortet. Vielleicht versuchst du es noch mal von vorne? Ein erster Schritt in Richtung „Wer wird Millionär“! Prima! Du hast schon einige Fragen richtig beantwortet. Vielleicht solltest du dich bei „Wer wird Millionär“ bewerben? Prima! Du hast gut die Hälfte der Millionen-Frage gewusst, worauf wartest du noch? Ab zu „WWM“ :slightly_smiling_face:! „Wer wird Millionär“-Champion! Glückwunsch! Du hast so viele Fragen richtig beantwortet – bestimmt hast du schon bei „Wer wird Millionär“ abgeräumt, oder?

„Wer wird Millionär?“-Jackpot-Special: Kandidatin Nadja Sidikjar gewinnt 1.538.450 Euro

Beim „Wer wird Millionär?“-Jackpot-Special 2015 gewann Kandidatin Nadja Sidikjar 1.538.450 Euro – und musste dabei noch nicht mal die Millionen-Frage beantworten. Das liegt an den besonderen Regeln des Jackpot-Specials: Die Gewinnsummen aller Mitspieler, die es auf den Ratestuhl schaffen, werden in einem Jackpot addiert und nur der Kandidat, der am Ende die meisten Fragen korrekt beantwortet, bekommt alles – die anderen gehen komplett leer aus. Bei Gleichstand entscheidet dann ein Stechen.