Wie viele 1. FCs spielen in der aktuellen Saison in der Ersten Fußballbundesliga der Männer? A: einer, B: zwei, C: drei oder D: vier?

Die richtige Antwort lautet: C. 1. FC Köln, 1. FC Union Berlin und 1. FC Heidenheim.

