Welches Werk ist nach seinem Untertitel "eine Bubengeschichte"?

Mit dem Untertitel „eine Bubengeschichte“ kommt „Max und Moritz“ von Autor Wilhelm Busch daher. Es ist nicht „Emil und die Detektive“, „Der Struwwelpeter“ oder „Oliver Twist“.

Die gebundene Ausgabe erscheint mit dem vollen Titel „Max und Moritz: Eine Bubengeschichte in sieben Streichen“. Die Erstveröffentlichung geht weit zurück bis ins Jahr 1865.

Nice to know: Das Wilhelm Busch Museum in Hannover zeigt aktuell Karikaturen aus Anlass der Fußball-EM.

„Schönste Nebensache der Welt“

Selbstverliebte Profis, fanatische Fans, raffgierige Funktionäre: In der Ausstellung „Anpfiff! Schweiß und Leidenschaft auf dem Rasen“ werden sämtliche Akteure der Fußball-Welt humorvoll und gleichzeitig kritisch betrachtet. Das Museum Wilhelm Busch in Hannover präsentiert die satirische Schau zur Europameisterschaft von diesem Samstag an bis zum 14. Juli. Zu sehen sind Karikaturen und Cartoons, aber auch historische Fotos, Videos und Objekte wie zum Beispiel Trikots des 2009 gestorbenen Torhüters Robert Enke oder von Weltmeister Per Mertesacker. Die Besucherinnen und Besucher des Museums im Georgengarten können sich darüber hinaus Fotos und Videos anschauen oder Audioaufnahmen von Stadiongesängen anhören.

Gegliedert ist die Schau in sieben Themengebiete, darunter das Stadion als große Bühne, die Hingabe der Fans sowie der Markt mit exzessiven Spieler-Gagen. Für die Künstlerinnen und Künstler ist die Eitelkeit der Profis mit ihren extravaganten Frisuren und Tattoos ein beliebtes Motiv. Die Besessenheit und Aggressivität der Fans illustrieren viele ebenfalls ironisch. Auch Korruptionsvorwürfe, der Ressourcenverbrauch oder Verbote von Regenbogenflaggen rund um die WM 2022 in Katar werden angesprochen, wie das Museum am Freitag mitteilte. Die gezeigten Werke stammen von 30 Künstlerinnen und Künstlern, darunter Bettina Bexte, Ruth Hebler, Greser & Lenz, Gerhard Haderer und Til Mette.

Begleitend läuft eine Fußball-Ausstellung mit Kinderbuch-Illustrationen von Philip Waechter. Zum Rahmenprogramm zählen außerdem Lesungen, Table-Quiz-Veranstaltungen, Vorträge und Filmabende. Dabei geht es etwa um Frauen und Fußball sowie die Rivalität zwischen Hannover und Braunschweig.