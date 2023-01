Wer war in den 1970er-Jahren musikalischer Leiter am Schauspielhaus Bochum? Herbert Grönemeyer. Es war nicht Peter Maffay, nicht Thomas Anders und auch nicht Udo Lindenberg.

1976 wurde Herbert Grönemeyer musikalischer Leiter am Schauspielhaus Bochum (NRW) und spielte dort Theaterrollen, wie den Till Eulenspiegel, den Prinzen Orlofsky in Johann Strauss’ Die Fledermaus und den Melchior in Frank Wedekinds Frühlings Erwachen. Hier arbeitete er auch mit Peter Zadek und der Kult-Choreografin Pina Bausch.

Obwohl Grönemeyer nie eine Schauspielschule besuchte, spielte er in einigen Fernsehfilmen mit. Die Schauspielkarriere wurde 1977 mit einer Rolle im Film Die Geisel angetrieben. Bei Dreharbeiten zu Jürgen Flimms Fernsehfilm Uns reicht das nicht lernte Herbert Grönemeyer 1978 die Schauspielerin Anna Henkel kennen, die später seine Frau wurde. Im nächsten Jahr wurde seine erste Platte mit Dieter Flimms Jazzrock-Gruppe „Ocean Orchestra“ (teilweise die Musik zu diesem Film) mit Grönemeyer als Frontsänger veröffentlicht.