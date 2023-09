Wer starb vor 1.570 Jahren in seiner Hochzeitsnacht?

1570 Jahre ist es bereits her, dass dieser große Herrscher ausgerechnet in seiner Hochzeitsnacht das Zeitliche segnete. Doch wen meinen wir? Julius Caeser? Attila der Hunnenkönig? Dschingis Khan? Oder Karl der Große?

Die richtige Antwort ist Attila der Hunnenkönig – und bis heute weiß niemand, woran er in dieser ominösen Hochzeitsnacht wirklich gestorben ist.

Attila, der Hunnenkönig, als Eroberer

Attila (gotisch: „Väterchen“) war König der sagenumwobenen Hunnen. Als Herrscher über das asiatische Reitervolk drang er im 5. Jahrhundert nach Europa vor und verbreitete Angst und Schrecken. Die Überfälle von Attilas Reiternomaden lösten die so genannte Zeit der Völkerwanderung aus ­ die Epoche zwischen Antike und Mittelalter.

Schon vor Attilas Geburt um 406 hatten die Hunnen auf ihren Raubzügen gegen das Oströmische Reich die Donau erreicht. Ab 434 regierte Attila zusammen mit seinem Bruder Bleda, den er zwei Jahre später ermordete, um die Alleinherrschaft über die Hunnen und die unterlegenen Völker zu erlangen. Er errichtete sein Hauptlager im Grenzgebiet zwischen dem Ost- und Weströmischen Reich, in der heutigen ungarischen Tiefebene an der Theiß.

Ein römisch-westgotisches Heer stoppte den Hunnensturm nach Westen 451 in der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern im Nordosten des heutigen Frankreich. Ein Jahr später wandte sich Attila gegen Rom. Er fiel in Norditalien ein, verwüstete bedeutende Städte wie Mailand und Padua und rückte schließlich gegen Rom vor. Der Überlieferung nach entging die Stadt der Verwüstung dank der Vermittlung von Papst Leo I. Er soll den Hunnenkönig durch sein erhabenes Auftreten beeindruckt und zum Rückzug bewogen haben.

„Die Geißel Gottes“ zog in etliche Epen ein, so zum Beispiel als König Etzel in das Nibelungenlied. Er starb aus bis heute ungeklärten Ursachen 453 in der Hochzeitsnacht mit der Gotin Ildikó.

mit dpa