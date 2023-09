Unnützes Wissen

Wer polyglott ist, beherrscht auf jeden Fall …?

7. September 2023

Was heißt eigentlich "polyglott"? Und wer polyglott ist, der beherrscht was auf jeden Fall? Sind es mehrere Sprachen? Oder verschiedene Instrumente? Das Zehnfingersystem oder diverse Kampfsportarten? Wir klären auf, was hinter "polyglott" steckt.