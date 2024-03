Musikcharts November: Sie hat mehr Nummer-1-Alben als Madonna!

Wer hat im November 2024 Madonna als Künstlerin mit den meisten Nummer-1-Alben in Deutschland abgelöst? Die Antwort überrascht: Es war Andrea Berg!

Die 57-Jährige, die im baden-württembergischen Aspach wohnt, hat im November 2024 ihr neues Album „Weihnacht“ herausgebracht – und ist damit direkt auf Platz eins eingestiegen. Kein weiblicher Act habe mehr Nummer-eins-Platten in den offiziellen deutschen Charts platzieren können – nicht mal Madonna, die auf zwölf Nummer-eins-Platten komme, hieß es von GfK.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden YouTube immer entsperren

Kurz vor Beginn der Adventszeit ging es in den Hitlisten auch sonst schon besinnlich zu. 15 Weihnachtstitel waren in den Single-Charts zu finden, darunter der Dauerbrenner „Last Christmas“ von Wham! auf Platz zehn. Die Evergreens „All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey und „Merry Christmas Everyone“ von Shakin‘ Stevens lagen auf den Plätzen 12 und 21.

mit Material der dpa