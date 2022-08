Die Vereinten Nationen verwenden auf Wunsch der Türkei ab sofort „Türkiye“ anstelle der bisherigen englischen Landesbezeichnung „Turkey“. Die Änderung sei mit dem Eingang eines Briefes des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu in Kraft getreten, teilte ein UN-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit. Auch in französisch- und spanischsprachigen Dokumenten will das Land künftig als „Türkiye“ bezeichnet werden, wie aus dem Brief Cavusoglus hervorgeht.

Die Türkei ist also die Antwort auf diese Frage: Welches Land erreichte kürzlich, dass sein englischer Name im offiziellen Sprachgebrauch der UNO geändert wurde? Türkiye soll es nun also heißen, Turkey soll der Vergangenheit angehören. Eine solche Änderung gab es in Griechenland, Rumänien und Bulgarien nicht.

Schon seit längerem hatte die Führung in Ankara besonders mit der englischen Übersetzung des Landesnamens gehadert – unter anderem, weil das englische „turkey“ auch „Truthahn“ bedeuten kann.

Die arabische und russische Landesbezeichnung bleiben gleich. Die Änderung in dem Antrag bezog sich auf die offiziellen Sprachen der Vereinten Nationen, Deutsch gehört nicht dazu. In der Mitteilung des türkischen Außenministers an die UN hieß es aber, das Land werde sich selbst künftig auch auf Deutsch „Türkiye“ nennen.

Der türkische Außenminister hatte am Dienstag mitgeteilt, die Namensänderung einreichen zu wollen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan etwa hat in der Vergangenheit argumentiert, die Bezeichnung drücke Kultur, Zivilisation und Werte der türkischen Nation am besten aus.

dpa