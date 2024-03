Welches Getränk wurde im Terminal-Restaurant eines Flugboothafens am Shannon River erfunden? Es ist der Irish Coffee!

Demnach wurde der Irish Coffee bereits in den 1940er Jahren erfunden – und zwar am Flughafen Foynes, einem Vorläufer des heutigen Shannon International Airport. In den Genuss der Getränks kamen einige amerikanische Flugpassagiere, die hier mitten im Winter gestrandet waren.

Der damalige Chef des Airport-Restaurants, Joe Sheridan, servierte ihnen den Kaffee zusammen mit irischem Whisky und Schlagrahm – eine Kombination, welche die Gäste nicht nur schnell aufwärmte, sondern auch so gut ankam, dass das Restaurant fortan immer wieder „Irish Coffee“ servieren konnte.

International bekannt wurde der „Irish Coffee“ allerdings erst einige Jahre später, als ihn das Café Buena Vista in San Francisco 1952 kopierte und damit weitaus größere Kreise erreichte.