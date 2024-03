Welcher Verein trauerte am 30. November 2023 auf seiner Homepage um sein Ehrenmitglied Henry Kissinger? A: Union Berlin, B: Greuther Fürth, C: TSG Hoffenheim oder D: KFC Uerdingen?

Die richtige Antwort ist B: Greuther Fürth. Der gebürtige Fürther und Ex-US-Außenminister war in seiner Kindheit oft bei Spielen des SpVgg Greuther Fürth dabei. 1938 war er mit seiner Familie angesichts der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten in die USA geflüchtet. Im Zweiten Weltkrieg kam er als Soldat der US-Army nach Deutschland zurück.

Der Verein schreibt auf der Website: „Früher musste ihm die Deutsche Botschaft in den USA zeitnah die Ergebnisse des Kleeblatts melden, die Zeiten des Internets haben Henry Kissinger noch näher an sein Kleeblatt geführt. Und von seinen Besuchen in Fürth (2010 sprach er, auf dem Platz stehend, den legendären Satz: ‚Dies ist mein Ronhof!‘) wissen wir, wie sehr ihn die Liebe zu seinem Verein auch im hohen Alter noch geprägt hat.“

