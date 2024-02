Welcher Formel-1-Pilot hält den Rekord, was die Anzahl der Grand-Prix-Starts angeht? A: Fernando Alonso B: Valtteri Bottas C: Lewis Hamilton D: Max Verstappen

Die richtige Antwort: A. Der zweifache Weltmeister Fernando Alonso ist seit 2001 in 377 Grand Prix‘ an den Start gegangen. Diese Zahl dürfte weiter steigen: seit 2023 fährt der heute 42-jährige Spanier für das britische Werksteam Aston Martin in der Motorsport-Königsklasse.

