Formel 1 2022: Übertragung, Rennkalender, Fahrer, Teams – alle Infos

Mick Schumacher ist kein Rookie mehr, Sebastian Vettel will mit Aston Martin durchstarten – und die Formel 1 hat ein neues Reglement: Die Saison 2022 dürfte spannend werden. Hier bekommt ihr alle Infos!

Wann beginnt die Formel-1-Saison 2022?

Wie 2021 geht die Formel-1-Saison auch 2022 in Bahrain los. Das Rennwochenende beginnt am 18. März 2022, der Grand Prix von Sakhir steigt am 20. März.

Formel 1: Der Rennkalender 2022

Das sind alle Rennen der Formel-1-Saison 2022:

20. März 2022: Rennen in Sakhir (Bahrain)

27. März 2022: Rennen in Dschidda (Saudi-Arabien)

10. April 2022: Rennen in Melbourne (Australien)

24. April 2022: Rennen in Imola (Italien)*

8. Mai 2022: Rennen in Miami (Florida, USA)**

22. Mai 2022: Rennen in Barcelona (Spanien)*

29. Mai 2022: Rennen in Monte Carlo (Monaco)

12. Juni 2022: Rennen in Baku (Aserbaidschan)

19. Juni 2022: Rennen in Montreal (Kanada)

3. Juli 2022: Rennen in Silverstone (England)

10. Juli 2022: Rennen in Spielberg (Österreich)

24. Juli 2022: Rennen in Le Castellet (Frankreich)

31. Juli 2022: Rennen in Budapest (Ungarn)

28. August 2022: Rennen in Spa-Francorchamps (Belgien)

4. September 2022: Rennen in Zandvoort (Niederlande)

11. September 2022: Rennen in Monza (Italien)

25. September 2022: Rennen in Sotchi (Russland) – gestrichen, Ersatz noch unbekannt

2. Oktober 2022: Rennen in Singapur (Singapur)

9. Oktober 2022: Rennen in Suzuka (Japan)

23. Oktober 2022: Rennen in Austin (Texas, USA)*

30. Oktober 2022: Rennen in Mexiko-Stadt (Mexiko)

13. November 2022: Rennen in Sao Paulo (Brasilien)

20. November 2022: Rennen in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate)

(* abhängig vom Vertrag, ** abhängig von der Streckenzulassung durch die FIA)

Auf welchen Strecken wird in der Formel-1-Saison 2022 gefahren?

Nach dem Auftakt in Bahrain geht es eine Woche später im nahe gelegenen Saudi-Arabien weiter. Was dann kommt, liest sich – interessant: Melbourne am 10. April, dann zurück von Australien nach Europa, am 24. April wird in Imola gefahren, ehe zwei Wochen später in Miami die Motoren gestartet werden. Weitere zwei Wochen später will die Formel 1 zurück in Europa in Barcelona sein.

Nach einer längeren Phase mit Rennen auf dem alten Kontinent geht es in Übersee weiter. Und wie: Von Singapur am 2. Oktober über Suzuka in Japan am 9. Oktober kommt es zu einem der von allen gefürchteten sogenannten Triple-Headern: drei Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Dann folgen die USA, Mexiko, Brasilien und es geht auf die Ziellinie nach Abu Dhabi.

Auf Sotschi in Russland – eigentlich am 25. September – müssen Formel-1-Fans in Zukunft ganz verzichten: Nach einer Absage für die Saison 2022 hat die Formel 1 den Grand Prix komplett gestrichen.

Findet 2022 ein Formel-1-Rennen in Deutschland statt?

Wenn Formel-1-Fans in Deutschland der Corona-Situation doch etwas abgewinnen konnten, dann war es wahrscheinlich, dass ihnen so doch ein Rennen auf deutschem Boden ermöglicht wurde. Eigentlich stand 2020 kein deutscher Grand Prix auf dem Plan – kurzfristig wurde aber auch der Nürburgring Austragungsort für einen Grand Prix.

Wer 2021 allerdings auf eine Fortsetzung gehofft hatte, wurde enttäuscht. Und auch 2022 wird sich die Formel-1-Elite 2022 weder auf dem Nürburgring noch auf dem Hockenheimring messen.

Welche Fahrer sind in der Formel-1-Saison 2022 dabei?

Für zehn Teams werden insgesamt 20 Fahrer an den Start gehen. Das sind alle Fahrer der Formel-1-Saison 2021:

Mercedes

Lewis Hamilton (England)

George Russell (England)

Red Bull Racing

Max Verstappen (Niederlande)

Sergio Perez (Mexiko)

Ferrari

Charles Leclerc (Monaco)

Carlos Sainz (Spanien)

McLaren

Daniel Riccardo (Australien)

Lando Norris (England)

Alpine

Fernando Alonso (Spanien)

Esteban Ocon (Frankreich)

AlphaTauri

Pierre Gasly (Frankreich)

Yuki Tsunoda (Japan)

Aston Martin

Sebastian Vettel (Deutschland)

Lance Stroll (Kanada)

Williams

Nicholas Lafiti (Kanada)

Alexander Albon (Thailand)

Alfa Romeo

Valtteri Bottas (Finnland)

Guanyu Zhou (China)

Haas

Mick Schumacher (Deutschland)

noch offen

Welche Veränderungen gibt es 2022 im Fahrerfeld?

Während auchdie beiden deutschen Fahrer Mick Schumacher und Sebastian Vettel an bekannter Wirkungsstätte bleiben, hat sich im Fahrerfeld verhältnismäßig wenig getan. Den prominentesten Wechsel vollzog Mercedes: Valtteri Bottas hat den Konstrukteursweltmeister in Richtung Alfa Romeo verlassen. Dafür fährt ab sofort George Russell im Silberpfeil, der bei Williams wiederum durch Alexander Albon (früher schon für Red Bull im Einsatz) ersetzt wurde. An Bottas‘ Seite fährt mit Guanyu Zhou ein Rookie.

Vakant ist das zweite Haas-Cockpit. Nach der Auflösung des Vertrags des Russen Nikita Mazepin im Zuge des Ukraine-Kriegs sucht der Rennstall nach einem Teamkollegen für Mick Schumacher.

Was ist neu in der Formel-1-Saison 2022?

2022 beginnt eine neue Ära in der Formel 1. Es greift ein neues Reglement, das die Aerodynamik der Autos stark verändert hat: Überholen soll erleichtert, die Rennen insgesamt noch packender werden. Was sich an den Autos verändert hat, seht ihr in 22 Sekunden hier:

Wer überträgt die Formel-1-Rennen 2022 in Deutschland?

Wie bereits im Vorjahr liegen die Rechte an der Formel 1 zu großen Teilen exklusiv bei Pay-TV-Sender Sky: Nur dort werden alle Rennen sowie die Trainings und Qualifyings übertragen. Immerhin vier Rennen werden im Free-TV bei RTL zu sehen sein. Der Kölner Sender hat erneut eine Sub-Lizenz erworben.

