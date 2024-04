Was wird üblicherweise durch Hecheln weiterverarbeitet? A: Glas und Porzellan B: Eisen und Stahl C: Flachs und Hanf oder D: Äpfel und Birnen?

Die richtige Antwort lautet: C, Flachs und Hanf. Hinter der Hechel steckt ein kammartiges Gerät, das beispielsweise Flachs- und Hanffaser reinigt, glättet und voneinander trennt. Das Ziel ist die Verarbeitung von Naturfasern.

