Was kostet es, ein Handy von 0 auf 100 Prozent komplett aufzuladen?

Was kostet es im Schnitt, ein modernes Smartphone von 0 bis 100 Prozent einmal komplett aufzuladen? A: weniger als 1 Cent, B: etwa 10 Cent, C: zwischen 40 und 50 Cent oder D: knapp 1 Euro?

Die richtige Antwort lautet: A, weniger als 1 Cent.

„Wer wird Millionär“ läuft immer montags auf RTL. Die aktuellen Sendetermine findet ihr hier. An Ostern hat Günther Jauch gleich an zwei Tagen etwas vor: Dann läuft die Quizshow in zwei XXL-Folgen auf RTL. Auf die Kandidaten wartet ein goldenes Ei mit Joker-Überraschung.