Mit der Band The Velvet Underground schuf John Cale zwei Alben, die Generationen von Musikern beeinflussten, obwohl sie ursprünglich kaum Beachtung fanden. Auch danach experimentierte Cale unaufhörlich in der Musik. Mit dem Klavier und der Bratsche fing es an. Irgendwann ging es dann mit der Banane weiter. Von welcher Band stammt das legendäre „Bananenalbum“? Das Bananenalbum stammt von der Band The Velvet Underground.

Lange weigerte sich John Cale beharrlich, über The Velvet Underground zu sprechen. Doch mittlerweile scheint sich der Musikpionier, der jetzt 80 Jahre alt wird, damit abgefunden zu haben, dass nur vier Jahre mit der US-Gruppe seine ganze Karriere prägen. „In Ordnung, ja, The Velvet Underground … gut, weiter“ steht in seinem Profil beim Kurznachrichtendienst Twitter. Mittlerweile spielt er bei seinen Konzerten auch wieder Songs der Avantgarde-Band, mit der er in New York City einst einen neuen Sound erfand. Dabei begann Cales Musiklaufbahn in einer tristen Industriestadt in Wales.

Am 9. März 1942 kommt er in Garnant als Kind einer Grundschullehrerin und eines Bergarbeiters zur Welt. „Es war keine schöne Kindheit“, berichtet er 2018 im Rahmen zweier retrospektiver Konzerte in London. Seine walisische Großmutter hat zuhause das Sagen. Und obwohl sein Vater nur Englisch spricht, besteht die Oma darauf, dass der kleine John nur Walisisch spricht. „Ich konnte nicht mit meinem Vater sprechen, bis ich sieben war.“ Dann lernt er endlich Englisch.

So nimmt die Musik für Cale einen besonderen Stellenwert ein. Zunächst lernt er Klavier zu spielen. „Musik war eine Sprache, die es mir ermöglichte, mit jedem zu kommunizieren, ohne dass ich dafür die Erlaubnis von irgendwem brauchte.“ Gleichzeitig wird das Radio für ihn ein Tor zur Musikwelt. Klassik, internationale Musik und die aufkommende Rock’n’Roll-Bewegung prägen ihn.

Als Kind erlebt er Traumatisches. Mit zwölf wird er in der Kirche von seinem Musiklehrer sexuell belästigt. „Der Weg zur Orgelempore war eng, und wenn man erstmal drin war, konnte man nicht einfach so raus“, erinnert er sich in seiner Biographie. Doch an seiner Leidenschaft für die Musik ändert das schlimme Erlebnis nichts.

dpa