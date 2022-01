Was spielt eher in der Architektur und Gartengestaltung als bei der Kfz-Herstellung eine Rolle?

Wer eine Birke pflanzt, tut dies insbesondere wegen ihrer weißen Rinde. Daher sollte man sie auch als Solitär und als Fokuspunkt im Garten verwenden. «So betont man das Ende einer Sichtachse oder auch den Mittelpunkt des Gartens», erklärt Michael Dreisvogt, Technischer Leiter der Stiftung Arboretum Park Härle in Bonn. Ein besonderer Hingucker wird diese Gestaltung dann, wenn die Birke im Herbst ihr Laub gelb einfärbt. Die Sichtachse spielt eher in der Architektur und Gartengestaltung als bei der Kfz-Herstellung eine Rolle. Anders sieht es bei der Glotzkupplung, dem Blickgetriebe und der Schaulenkung aus.

Die Rinde der Birken sollte auch betont werden. Das gelingt etwa, wenn man mehrstämmige Gehölze kauft oder diese so erzieht. Dreisvogt rät bei der Erziehung einer vier- bis fünfstämmigen Birke zunächst zum Rückschnitt des ursprünglichen Triebes. An der Basis verzweigt er sich dann. «Das starke anfängliche Wachstum wird auf diese Art und Weise gedrosselt, und man hat mehr von der Farbe auf Augenhöhe», erklärt der Experte. Alternativ lassen sich kleine Gruppen von drei bis fünf Birken zusammenpflanzen. Der Effekt ist der gleiche.

Gerade Birken, die weiße Rinden tragen, bekommen im städtischen Raum häufig einen grünlichen Besatz an ihrer Schutzschicht. «Es wird zwar die Nachbarn wundern, aber es macht Sinn, die Stämme mit Schwamm und Bürste zu bearbeiten, damit sie wieder die natürliche weiße Farbe haben», rät Dreisvogt. Auf den Hochdruckreiniger sollte man dabei besser verzichten, denn das Spritzwasser kann die Pflanzendecke am Fuß des Stammes in Mitleidenschaft nehmen.

Die helle Rinde ist laut Dreisvogt Schutz vor Sonneneinstrahlung. «Die weiße Farbe reflektiert das Licht.» Sie verhindert so, dass sich bei einer Witterung mit zugleich Sonnenschein und Kälte die Rinde aufheizt und die starken Temperaturschwankungen sie reißen lassen.

dpa