Ein neuer Reisetrend für Film- und Serien-Fans lautet...?

Von welchem boomenden Reisetrend fühlen sich vor allem Film- und Serienfans angesprochen? A: Pack-Backing, B: Nick-Picking, C: Set-Jetting oder D: Flop-Flipping?

Die richtige Antwort lautet: C, Set-Jetting. Gemeint ist die Reise hin zu Urlaubsorten, die einst Teil einer Filmszenerie waren. Beispielsweise führt es viele „Game of Thrones“-Fans nach Dubrovnik in Kroatien, denn hier wurden die Kings-Landing-Szenen gedreht.

„Wer wird Millionär“ läuft immer montags auf RTL. Die aktuellen Sendetermine findet ihr hier. An Ostern hat Günther Jauch gleich an zwei Tagen etwas vor: Dann läuft die Quizshow in zwei XXL-Folgen auf RTL. Auf die Kandidaten wartet ein goldenes Ei mit Joker-Überraschung.