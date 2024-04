Ireland Baldwin: Wie heißt das Kind von der Tochter von Alec Baldwin?

Opa Alec Baldwin und Oma Kim Basinger freut’s: 2023 gebar die gemeinsame Tochter …? A: Ireland Holland, B: France Germany, C: Russia Italy oder D: Spain Wales?

Die richtige Antwort lautet: A. Das amerikanische Model Ireland Baldwin, Tochter der Hollywood-Stars Alec Baldwin und Kim Basinger, ist im Mai 2023 Mutter geworden. Ihr kleines Töchterchen trägt den Namen Holland.

„Wer wird Millionär“ läuft immer montags auf RTL. Die aktuellen Sendetermine findet ihr hier. An Ostern hat Günther Jauch gleich an zwei Tagen etwas vor: Dann läuft die Quizshow in zwei XXL-Folgen auf RTL. Auf die Kandidaten wartet ein goldenes Ei mit Joker-Überraschung.