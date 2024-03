Laut Duden hat man bei der Schreibweise die Wahl zwischen …? A: Lotosblume und Lotusblume, B: Kokosnuss und Kokusnuss, C: Lokosdeckel und Lokusdeckel oder D: Bonosmeile und Bonusmeile?

Die richtige Antwort lautet: A: Lotosblume und Lotusblume. Lotosblumen, auch einfach Lotos genannt, bilden eine einzigartige Gattung in der Pflanzenwelt. Sie sind die einzigen Vertreter der Familie der Lotosgewächse und beheimaten zwei Arten: eine in der Neuen Welt und die andere in Asien und dem nördlichen Australien.

