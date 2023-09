Er verstarb im Januar mit 82 Jahren: Konstantin II. war der letzte König von …?

Im Januar 2023 ist ein weiterer „Royal“ gestorben – jedoch nicht in England, sondern in Griechenland. Konstantin II. verstarb im Alter von 82 Jahren und war fast zehn Jahre der letzte König von Griechenland.

Tatsächlich regierte Konstantin II. vom 6. März 1964 bis zur Abschaffung der Monarchie am 1. Juni 1973 als letzter König der Hellenen – dies allerdings nur auf dem Papier, denn nach einem gescheiterten Putsch gegen das Regime verließ er das Land. 1973 schließlich wurde die Monarchie in Griechenland durch eine Volksabstimmung abgeschafft. Konstantin II. konnte letztendlich erst 2013 in seine Heimat zurückkehren.