Unnützes Wissen

Kevin Vogt gelang es als 6. Spieler in der Fußballbundesliga, an einem Spieltag …?

18. März 2024

In der aktuellen Saison gelang es Kevin Vogt als erst 6. Spieler in der Fußballbundesliga-Historie, an ein und demselben Spieltag... ? Hat er sich beide Beine gebrochen? An einem Tag für zwei Klubs gespielt? Gleich zwei rote Karten erhalten? Oder wurde er zweimal ausgewechselt?