Ist von der Cocosplatte die Rede, geht es zumeist um Erdbeben. Gemeint sind nicht Wärmedämmung, vegane Ernährung oder Tischtennis. Die Cocosplatte ist eine Lithosphärenplatte im östlichen Pazifik. Sie ist nach der Cocos-Insel benannt.

Die kleine Platte liegt westlich von Mittelamerika bzw. der dortigen Staaten Mexiko, Guatemala, El Salvador, Nicaragua und Costa Rica. Sie befindet sich östlich der Pazifischen Platte, südlich der Nordamerikanischen Platte, westlich der Karibischen Platte und nördlich der Nazca-Platte.

An der westlichen und südlichen Grenze der Cocosplatte führt aufsteigendes Magma zur Ozeanbodenspreizung, während die Platte an ihrer östlichen und nördlichen Grenze unter die leichteren Platten gleitet und dort den Mittelamerikagraben erzeugt. In der Folge bildet sich auf dem mittelamerikanischen Festland ein Vulkangürtel, wobei Schichtvulkane wie der 2.381 Meter hohe Santa Ana in El Salvador entstehen.