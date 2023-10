Unnützes Wissen

In welcher Stadt gibt es Wolkenkratzer, die „Scherbe“, „Gewürzgurke“, „Käsereibe“, „Skalpell“ und „Walkie-Talkie“ heißen?

9. Oktober 2023

In welcher Stadt gibt es Wolkenkratzer, die "Scherbe", "Gewürzgurke", "Käsereibe", "Skalpell" und "Walkie-Talkie" heißen? In Paris, New York, Tokio oder in London?