In welchem Bereich kam man in den letzten Jahren nicht an Lin-Manuel Miranda vorbei? In Broadway-Musicals.

Lin-Manuel Miranda ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Komponist, Songwriter und Rapper. Er ist Komponist und Texter der mehrfach ausgezeichneten Musicals In the Heights und Hamilton.

„Broadway for Biden“ – Musicalstars sammeln Spenden für US-Präsident

Einige der größten Musicalstars der USA haben bei einem Benefiz-Theaterabend Geld für die Wiederwahl von US-Präsident Joe Biden eingesammelt. Biden warnte am Ende der Gala im Lunt-Fontanne Theatre am New Yorker Broadway davor, dass seine Konkurrenz das Land zerstören wolle. „Donald Trump und seine MAGA-Republikaner sind fest entschlossen, die amerikanische Demokratie zu vernichten“, sagte Biden über die vielen Anhänger von Trumps „Make America Great Again“-Maxime (Macht Amerika wieder großartig).

„Ich kandidiere, weil ich nicht mit Diktatoren wie Putin auf einer Seite stehen will. Vielleicht können sich Trump und seine MAGA-Freunde vor ihm verbeugen und ihn loben, aber ich werde das nicht tun.“ Er würde die US-Demokratie immer verteidigen, beschützen und für sie kämpfen, sagte der Demokrat beim Spendenabend „Broadway for Biden“, dessen Tickets zwischen 250 Dollar und 7500 Dollar (7000 Euro) kosteten. Auch seine Ehefrau Jill warb um Unterstützung für ihren Mann.

„Wir haben gesungen. Wir haben getanzt. Wir haben gescherzt. Wir haben das Geld gesammelt. Alles für Biden“, schrieb Schauspielerin Betsy Wolfe („& Juliet“) hinterher zu einem Foto auf Instagram. Es zeigte sie unter anderem zusammen mit «Hamilton»-Erfinder Lin–Manuel Miranda, Pop-Sängerin und „Waitress“-Autorin Sara Bareilles und weiteren US-Theaterstars wie Andrew Rannells („Book of Mormon“), Aaron Tveit („Moulin Rouge“) und Annaleigh Ashford („Sweeney Todd“). Sie alle hatten Auftritte bei dem Spendenabend.

mit dpa